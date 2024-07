Editura Publisol lansează „Asiatic pentru toți”, prima carte semnată de Chef Cătălin Petrescu, o incursiune fascinantă în lumea bucătăriei japoneze. Cartea se adresează tuturor celor care iubesc arta culinară asiatică și doresc să exploreze rețete rafinate, delicioase și autentice din această cultură gastronomică.

„Asiatic pentru toți” este mai mult decât o simplă colecție de rețete, este o călătorie culinară care dezvăluie lumea bucătăriei japoneze. De la sushi clasic, nigiri și maki, la sashimi, comfort food precum donburi, supe și noodles sau tempura, Chef Cătălin Petrescu ne introduce în tainele preparatelor tradiționale japoneze, oferind rețete detaliate și ușor de urmărit.

Cartea a fost creată din dorința de a învăța iubitorii gastronomiei japoneze să pregătească acasă rețete asiatice autentice. Cu ajutorul sfaturilor profesioniste și a poveștilor lui Chef Catalin, oricine iubește noodles, tataki sau preparatele tempura, le poate prepara acasă pentru cei dragi.

Cartea este concepută astfel încât să fie accesibilă atât pentru cei care sunt la început de drum în bucătărie, cât și pentru cei cu experiență. Chef Cătălin Petrescu oferă sfaturi prețioase pentru a ajuta cititorii să obțină cele mai bune rezultate în bucătărie. Fiecare rețetă este însoțită de explicații clare și detalii despre ingredientele folosite, tehnicile de preparare și prezentare.

„Asiatic pentru toți” a primit aprecieri din partea unor bucătari renumiți, printre care Adrian Hădean și Florin Dumitrescu. Aceștia au fost impresionați de carte pentru autenticitatea rețetelor, claritatea explicațiilor și inspirația pe care o oferă iubitorilor de gastronomie.

„Am fost fascinat mereu de lucrurile imposibile. Știți, că în povestea cu primul ardelean care a văzut o girafa (no, ase ceva nu există). Bucătăria japoneză e unul dintre acele lucruri imposibile din capul meu, iar atunci când văd un om care transformă imposibilul în posibilități gastronomice, așa cum face Catalin Petrescu, tac din gură, mă minunez și mănânc. Dacă v-aș spune că după ce parcurgeți această carte deveniți brusc un maestru și o să vă descurcați în bucătărie așa cum face prietenul meu, Catalin, v-aș minți. Probabil n-o să fiți în stare nici să mâncați mai bine cu bețișoarele, dar măcar o să știți cum ar trebui s-o faceți. Sigur, cartea vă poate servi drept manual și asta ar putea fi începutul unui drum frumos, pe care te ține de mână un adevărat maestru.” – Chef Adrian Hădean.

„Bucătăria japoneză a fost întotdeauna o enigmă pentru mine. ÎI ofer respectul cuvenit și de aceea prefer să las specialiștii să fie specialiști. Singurul specialist român în bucătăria japoneză pe care îl cunosc este Catalin Petrescu. Succesul, gustul și rigurozitatea sunt cel mai des întâlnite etichete când vine vorba despre el. Însă, în bucătăria japoneză, omitem să vorbim despre suflet. Ca pachetul să fie complet, Catalin Petrescu este plin de suflet, iar generozitatea cu care împarte acest suflet japonez pe plaiurile mioritice este de admirat.” – Chef Florin Dumitrescu.

„Asiatic pentru toți” este o carte esențială pentru orice pasionat de gastronomie. Rețetele sunt prezentate într-un mod accesibil și inspirat, iar sfaturile oferite de Chef Cătălin Petrescu sunt neprețuite pentru oricine dorește să își îmbunătățească abilitățile culinare. Pe lângă rețetele delicioase, Chef Cătălin Petrescu oferă și numeroase sfaturi practice pentru pasionațîi de gătit. De la alegerea ingredientelor potrivite, la tehnici de tăiere și preparare, până la modalități de prezentare a preparatelor, cartea este un ghid complet pentru a deveni un adevărat maestru al bucătăriei japoneze.

„Asiatic pentru toți” este o carte care nu trebuie să lipsească din biblioteca niciunui iubitor de bucătărie. Cu rețete autentice și detaliate, sfaturi prețioase și recenzii din partea unor bucătari celebri, cartea lui Chef Cătălin Petrescu este o invitație la descoperirea și explorarea deliciilor bucătăriei japoneze. Publicată de Editura Publisol, cartea promite să fie un companion de neînlocuit în orice călătorie culinară.

Lasă-te inspirat de poveștile și aromele asiatice din bucătăria lui Chef Cătălin Petrescu și îmbogățește-ți repertoriul de rețete cu noua carte „Asiatic pentru toți”.

Cartea este disponibilă pe site-ul editurii publisol.ro și în librării.