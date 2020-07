In fiecare an, numai in SUA au loc peste 45.000 de incendii in locuinte care au drept cauza o defectiune electrica. Potrivit Agentiei Nationale pentru Protectia Incendiilor, acestea au provocat peste 420 de decese, 1.370 rani grave si in jur de 1.4 miliarde de dolari daune. Pentru a-ti proteja familia si locuinta impotriva incendiilor electrice sau a electrocutarii, se recomanda sa iti rezervi timp pentru a verifica sistemul electric periodic cu ajutorul unui electrician autorizat.

Totodata, Agentia Nationala pentru Protectia Incendiilor, Institutul pentru Siguranta Electrica si Agentia Federala de Mangement pentru Situatii de Urgenta din SUA vin in ajutorul populatiei cu cateva sfaturi pentru prevenirea incendiilor.

Apeleaza la un electrician autorizat pentru a determina varsta sistemului electric

Institutiile abilitate in siguranta si prevenirea incendiilor recomanda proprietarilor de case sa angajeze un electrician autorizat pentru a inspecta sistemul electric la fiecare 10 ani. Se va afla data ultimei inspectii – aceasta ar trebui sa fie trecuta in panoul de sigurante, cu semnatura electricianului.

Verifica toate comutatoarele si prizele

Daca intrerupatoarele sau prizele nu functioneaza, sunt deteriorate sau genereaza deseori scurtcircuite, este posibil sa fie probleme de cablare. Verifica daca orificiile de iesire sau intrerupatoarele sunt fierbinti sau decolorate si nu ignora zumzetul din jurul prizelor pentru ca acesta poate indica prezenta unor cabluri nesigure.

Introdu un singur consumator la un moment dat intr-o priza de perete

Pentru a preveni supraincarcarea circuitului se recomanda introducerea unui singur consumator (aparat de cafea, cuptor cu microunde, mixer, etc) direct in prizele de perete.

Foloseste extensiile numai temporar

Daca ai ajuns sa te bazezi pe extensii, poate fi un semn ca este timpul sa soliciti unui electrician autorizat sa instaleze prize suplimentare. Totodata, asigura-te ca prelungitoarele sau extensiile pe care le utilizezi sunt in stare buna si nu folosi niciodata prelungitoare pentru aparate mari, chiar si numai temporar, deoarece se pot supraincalzi usor si pot declansa un incendiu.

Foloseste intrerupatoare de circuit

In locurile cu apa sau aburi, cum ar fi baile, bucatariile, garajele sau subsolurile foloseste intrerupatoare de circuit pentru defecte si avarii. Acestea sunt special concepute pentru a reduce probabilitatea de soc, oprind curentul electric in momentul detectarii unei supratensiuni electrice. Institutiile de prevenire a incendiilor sustin ca montarea acestor intrerupatoare de circuit in casele mai vechi ar putea preveni cele mai multe din electrocutarile care au loc in acele case.

Deconecteaza aparatele pe care nu le utilizezi

Aparatele neasistate, conectate la priza, reprezinta un risc de incendiu. De aceea, se recomanda sa fie deconectate daca nu sunt utilizate.

Foloseste becuri adecvate

Foloseste becurile recomandate de producator, acestea fiind adecvate pentru puterea lampilor sau a corpurilor de iluminat. Utilizarea becurilor de putere prea mare poate supraincalzi cablurile provocand incendii.

Inspecteaza toate cablurile electrice

Este esential sa inspectezi periodic toate cablurile electrice si sa le inlocuiesti pe cele deteriorate. Nu incerca sa le repari pentru ca acest lucru poate creste riscurile de incendii. Totodata, evita sa pui cabluri in locuri in care pot fi taiate sau rupte, cum ar fi zonele de sub covoare, sub ferestre sau sub usi. Asigura-te ca desfasori complet cablurile aparatelor atunci cand sunt utilizate pentru ca, daca raman stranse sau invelite, se pot incalzi si pot provoca incendii.

Rezerva-ti timp si parcurge aceasta lista de verificare de doua ori pe an pentru a te asigura ca sistemul electric din locuinta ta este in siguranta.