Simona Halep vorbește în exclusivitate, la Digi Sport 1, despre planurile sale pentru 2021 și explică importanța factorului motivațional în depășirea momentelor grele din carieră și din viața personală. Vineri, 25 decembrie, de la ora 20:00, în cadrul ultimei ediții din acest an a emisiunii „Așii Tenisului”, numărul 2 mondial în tenisul feminin îi povestește jurnalistului Gabriel Morariu despre bucuria de a petrece sărbătorile de iarnă acasă, își amintește de un meci oficial jucat chiar în prima zi a anului și privește spre viitor: cum s-ar descurca în rolul de antrenoare, dar și în cazul în care ar comenta în direct un meci de tenis.

„Ritmul vieții a fost schimbat total în 2020. Consider că m-am adaptat foarte bine. Ce pot să iau bun după această pandemie: am stat mai mult acasă, alături de familie și prieteni. Al doilea lucru e că am câștigat două titluri. Unul dintre cele mai importante e titlul de la Roma, pe care mi-l doream foarte mult. Îmi pusesem o presiune foarte mare pentru că nu îl câștigasem încă. Odată ce l-am câștigat, mă simt împlinită că am acel trofeu”, a spus Simona Halep, pentru emisiunea „Așii Tenisului”, la Digi Sport.

În cadrul aceluiași interviu, campioana de la Wimbledon dezvăluie cu cine și-ar fi dorit să se dueleze într-un meci oficial și care este marele său regret cu privire la adversarele pe care și-ar fi dorit să le întâlnească pe teren. Sportiva recunoaște că se va bucura să petreacă anul acesta sărbătorile alături de cei dragi, lucru care în anii trecuți nu s-a întâmplat, deoarece era deja plecată pentru startul sezonului următor.

Ultimul meci al numărului 2 WTA a fost pe 4 octombrie, iar Simona Halep încheie anul pe locul 2 în lume, bifând astfel al cincilea sezon terminat pe podiumul mondial. Ea speră să aibă cât mai multe meciuri în sezonul viitor, cu toate că și anul 2021 se anunță a fi unul atipic din punct de vedere competițional. Primul turneu WTA 500 din circuitul profesionist de tenis feminin va avea loc la Abu Dhabi, între 5 şi 13 ianuarie 2021 și va putea fi urmărit în exclusivitate, la Digi Sport. Calificările pentru Australian Open se vor desfășura în premieră în Dubai, unde regulile de organizare a competițiilor de tenis sunt mai puțin restrictive, în timp ce turneele de la Auckland şi Shenzhen nu se vor disputa anul viitor.

Mai multe aflați din interviul difuzat pe 25 decembrie, de la ora 20:00, pe DigiSport 1.