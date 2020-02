Pe baza unui sondaj anual al Asociatiei Americane de Psihologie (APA), 60 % dintre americani considera locul de munca pe care il au o sursa majora de stres. De fapt, stresul la locul de munca a fost considerat mai ridicat decat economia, decat responsabilitatile din familie si chiar mai mare fata de preocuparile de sanatate. Alte studii raporteaza concluzii similare: un sfert dintre angajatii chestionati isi considera locul de munca ca fiind stresorul numarul 1 din viata lor.

Stresul este rezultatul factorilor emotionali, fizici, sociali, economici sau alti factori care necesita un raspuns la schimbarea din jur. Stresul la locul de munca poate aparea atunci cand cerintele postului nu corespund capacitatilor, resurselor sau nevoilor angajatului.

Cauzele stresului locului de munca

Stresul la locul de munca poate avea diverse origini sau poate proveni dintr-un singur aspect al responsabilitatilor lucratorului. Acesta poate afecta atat angajatorii, cat si angajatii. Redimensionarea, concedierile, fuziunile si falimentele apar in industrii si companii de toate tipurile; aceasta inseamna schimbari mari pentru lucratori.

Chiar si atunci cand pierderea locului de munca nu are loc, angajatii se pot confrunta cu responsabilitate crescuta, cereri mai mari de productie, mai putine beneficii, reduceri de salarii si multe altele. Unele dintre cauzele stresului la locul de munca identificate de Centrul de Control si Prevenirea Bolii si Asociatia Americana de Psihologie sunt urmatoarele:

Moralul scazut: Atunci cand moralul este scazut, angajatii se simt adesea neputinciosi.. Unele dintre cele mai stresante locuri de munca poti fi ca secretar, ospatar, manager de mijloc, politist si redactor. Aceste ocupatii sunt marcate de aspectul serviciului responsabilitatilor, acesti profesionisti trebuie sa raspunda cerintelor si calendarului altora, cu putin control asupra evenimentelor care au loc.

Stilul de management: Un alt factor care apare in situatii de munca stresante este stilul de management. Atunci cand un loc de munca are o comunicare slaba, iar angajatii nu sunt inclusi in procesele de luare a deciziilor, acestia nu se simt sustinuti de colegii lor si de angajatori. In plus, lipsa unor politici favorabile pentru viata de familiei poate duce la cresterea stresului din cauza efectelor asupra echilibrului munca-viata personala.

Responsabilitatile la locul de munca: Modul in care sarcinile sunt atribuite si desfasurate este un contribuitor important la stresul la locul de munca. Acestea includ volumul mare de munca, pauze rare, ore si schimburi lungi, sarcini de rutina inutile, ignorarea competentelor lucratorilor si multe altele. Atunci cand asteptarile la locul de munca sunt incerte sau conflictuale, angajatii considera ca au o responsabilitate prea mare.

Preocuparile legate de cariera: Un alt factor in stresul la locul de munca il reprezinta preocuparile in cariera, cum ar fi insecuritatea in munca sau lipsa oportunitatilor de avansare.

Evenimente traumatice: Desi nu sunt ideale, este adevarat ca unele locuri de munca sunt mai periculoase decat altele. Multi profesionisti din justitie penala, pompieri si personalul militar, de exemplu, se confrunta cu situatii stresante si cu risc personal in fiecare zi.

Mediul de lucru: Majoritatea cauzelor anterioare ale stresului la locul de munca sunt emotionale; cu toate acestea, un mediu de lucru neconform poate crea, de asemenea, stres fizic. Indiferent daca este legat de zgomot, lipsa de confidentialitate, controlul scazut al temperaturii sau facilitati inadecvate, aceste aspecte sunt esentiale pentru reducerea stresului la locul de munca.

Solutii pentru gestionarea stresului la locul de munca

Unii angajatori si angajati presupun ca nivelurile ridicate de stres la locul de munca sunt normale sau ca presiunea de a face fata singura modalitate de a ramane productiv si profitabil. Cu toate acestea, cercetarea tinde sa conteste aceste presupuneri. CDC subliniaza studii care arata ca „conditiile de munca stresante sunt de fapt asociate cu absenteismul, intarzierea si intentiile lucratorilor de a renunta la locul de munca – toate acestea au un efect negativ”.

Un loc de munca sanatos este definit ca unul care are rate mici de boala si de vatamare. Unele caracteristici ale unor astfel de organizatii includ:

Recunoasterea angajatilor pentru performante bune de munca

Oportunitati pentru dezvoltarea carierei si pentru dezvoltarea personala precum cursuri teatru – actorie Bucuresti

O cultura organizationala care pune in valoare angajatul in mod individual

Actiuni de management care sunt in concordanta cu valorile organizationale

Alte strategii de conducere care pot preveni stresul la locul de munca:

Asigurarea ca volumul de munca este aliniat la capacitatile si resursele angajatilor

Definirea clara a rolurilor si responsabilitatilor

Oferirea de oportunitati de dezvoltare profesionala si participare la luarea deciziilor

Imbunatatirea comunicarii cu privire la starea generala de sanatate a companiei

Oferirea de oportunitati de interactiune sociala intre lucratori

Stabilirea programelor care au sens cerintelor si responsabilitatilor in afara muncii (echilibrul munca-viata personala)

Aceste eforturi pot varia in functie de dimensiunea si complexitatea organizatiei, impreuna cu resursele disponibile si problemele specifice legate de stresul la locul de munca.