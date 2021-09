Desi scolile s-au deschis din nou in acest an este posibil ca nu peste mult timp majoritatea elevilor sa revina la invatamantul online, de la distanta. Acesta a fost adoptat de toate tarile din momentul in care pandemia a inceput sa devina o problema la nivel global.

Desi multi profesori sau specialisti au criticat acest mod de invatare, afirmand ca nu este la fel de sustenabil ca cel in clasa, exista si experti care au gasit si au analiza beneficiile acestui tip de invatare.

Astfel, majoritatea profesorilor au cautat noi metode pentru creative pentru a imbunatati capacitatea de gandire, atentie si invatare pentru ca elevii sa aiba in continuare rezultate bune la teste si examene. Acest lucru este util pentru ca de cele mai multe ori scoala de acasa aduce de la sine si distragerea copiilor de la ceea ce se afla in jurul lor. Aici poate fi vorba despre un televizor deschis, jocurile din camera, dar si discutiile din familie.

In urma a numeroase studii APA prezinta cateva beneficii ale invatarii de la distanta pe care educatorii, profesorii si psihologii le-au descoperit de-a lungul timpului si care pot fi aplicate pentru a crea un mediu cat mai productiv pentru invatare:

Prioritizarea sanatatii mentale

Din cauza faptului ca pandemia a afectat inclusiv copiii de varste mai mici, acest lucru a dus la un dezechilibru emotional. Sanatatea mentala este deosebit de importanta si in randul copiilor deoarece ii ajuta sa poata invata mai bine si sa se concentreze pe materiile predate. Acest lucru se poate remedia sau sustine cu ajutorul psihologilor experti pe acest domeniu, care pot ajuta copiii sa se vindece de traumele legate de pandemie si sa se adapteze la invatarea online.

Daca insa nu este posibila existenta unui astfel de specialist, chiar si profesorii pot fi cei care sa ajute la gestionarea stresului si a conflictelor.

Autonomia ca si cheie a motivatiei

Au existat cercetari care au sugerat faptul ca atunci cand elevii au mai multe optiuni cu privire la materialele si activitatile lor, sunt mai motivati – ceea ce se poate traduce prin invatare sporita si succes academic. In perioada de predare online, unii studenti au avut oportunitatea de a invata in ritmul lor, iar acest lucru, spun educatorii, i-a ajutat sa isi imbunatateasca rezultatele invatarii – in special in cazul elevilor de clase mai mari.

Intr-un sondaj realizat in 2020 pe mai mult de 600 de parinti, cercetatorii au descoperit ca al doilea cel mai apreciat beneficiu al invatarii la distanta a fost flexibilitatea, chiar si in metoda de invatare. Aceasta invatare individualizata ii ajuta pe elevi sa gaseasca mai mult timp liber pentru interese si le permite, de asemenea, sa-si desfasoare invatarea intr-un moment in care este cel mai probabil sa reuseasca.

O mai buna intelegere a nevoilor copiilor

Unul dintre cei mai importanti predictori ai succesului unui copil la scoala este implicarea parintilor in educatia lor. In timpul pandemiei, parintii au avut noi oportunitati de a afla despre copiii lor si, ca urmare, ii ajuta sa invete. Potrivit unui studiu, multi parinti au raportat ca pandemia le-a permis o mai buna intelegere a stilului de invatare, a nevoilor sau a curriculumului copilului lor. Pandemia a determinat chiar si o participare mai mare a parintilor la activitatile scolare.

Scaderea ratei de bullying

Pe toata perioada desfasurarii orelor online, copiii cu tulburari de neurodezvoltare au prezentat mai putine agresiuni decat pre-pandemie. Potrivit cercetarilor din 2019, copiii cu nevoi emotionale, comportamentale si de sanatate fizicase confrunta cu probleme mai mari in ceea ce priveste agresiunea, care are loc in special in zone nesupravegheate.

Reducerea agresiunii este benefica nu doar pentru sanatatea mintala pe termen lung a studentilor. Mai putina agresiune la scoala are ca rezultat mai putin stres, ceea ce poate imbunatati stima de sine si starea de spirit a elevilor, ambele influentand capacitatea lor de a invata.

Mai multe oportunitati pentru studentii cu nevoi speciale

Invatarea la distanta a imbunatatit rezultatele academice si pentru studentii cu nevoi de invatare diferite. De exemplu, cursantii cu anxietate apreciaza optiunea de a nu fi la clasa, deoarece presiunile sociale de a fi inconjurati de colegi pot face dificila concentrarea asupra profesorilor si a predarii. Pe platformele de invatare online este mai usor sa participe copiii cu anxietate sociala sau timiditate.