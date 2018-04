Asociația Discover Bucovina, cu sprijinul Ocolului Silvic Mălini, va organiza la finalul acestei săptămâni, sâmbătă 21 aprilie, o nouă acțiune de reîmpădurire intitulată „Plantăm pentru viitor!”. Acțiunea va avea loc în satul Găinești din comuna Slatina. Conducerea Asociației Discover Bucovina a anunțat că aceasta este a patra ediție a acestei campanii de responsabilitate socială ce promovează implicarea în viața comunității și încurajează voluntariatul.

La activitatea de plantare vor participa angajați ai Ocolului Silvic, membrii Asociației ”Discover Bucovina”, membri din comunitate, elevi de la Școala Generală Nr. 3 Suceava, elevi de la Școala Generală ”Nicolae Labiș” Mălini ( Grupa piticilor isteți), elevi ai Școlii Gimnaziale Găinești, județul Suceava.

Sponsorii acțiunii sunt Romanian Association of Biomass and Biogas – ARBIO, TUDIA Lactate, AQUA Carpatica, SuperStar preparate din Bucovina, The Frontier Hotel, iar partenerii vor fi Școala Generală Nr. 3 Suceava, Școala Generală ”Nicolae Labiș”, Mălini și Școala gimnazială Găinești.