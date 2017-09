Asociația MozaiQ condamnă în mod categoric decizia Coaliției de guvernare PSD-ALDE de a ignora decizia Curții Constituționale nr. 431 din 21 iunie 2017, care subliniază faptul că modificarea regulamentului Senatului cu privire la legile constituționale încalcă principiul bicameralismului și este, prin urmare, neconstituțională. Considerăm că procedura de modificare a articolului 48 din Constituție a fost viciată și prin urmare trebuie reluată. Faptul că PSD-ALDE ignoră acest lucru reprezintă un precedent extrem de periculos care pune sub semnul întrebării buna funcționare a democrației din România.

Considerăm că iniţiativa de modificare a Constituţiei este ilegitimă pentru că urmăreşte restrângerea drepturilor unor cetăţeni şi pune sub semnul întrebării unul din principiile fundamentale ale democraţiei, protecţia minorităţilor. Drepturile omului nu se votează! Modificarea Constituţiei nu este oportună şi loveşte într-o categorie vulnerabilă în societate, persoanele LGBT. Clasa politică are datoria să îi reprezinte pe toţi cetăţenii, dar politicienii par incapabili să-şi ducă până la capăt menirea de asigurare a păcii sociale. Preşedintele Klaus Iohannis are datoria să sesizeze Comisia de la Veneţia pentru o opinie cu privire la modificarea actului fundamental.

În concluzie, reiterăm faptul că modificarea articolului 48 din Constituție are ca scop vulnerabilizarea unei categorii sociale marginalizate în România, persoanele LGBT, lucru care contravine normelor democratice. Clasa politică are o responsabilitatea față de toți cetățenii, indiferent de etnie, orientare sexuală, identitate de gen sau statut socio-economic. A prelua agenda politică a unor grupuri conservatoare și a o împământeni în actul fundamental crează un precedent extrem de periculos, cu consecințe grave și de durată asupra democrației din România.