Asociația NEOS realizează în această perioadă un studiu privind percepția elevilor, a studenților, a părinților și a cadrelor didactice privind Educația sexuală.

În luna decembrie 2020, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare în Europa (OECD) a publicat un raport din care reiese că este nevoie de educație sexuală în școli. În România, anul trecut s-a încercat prin lege eliminarea noțiunii de „educație sexuală” și înlocuirea acesteia cu „educație sanitară”. Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a retrimis această lege către Parlament pentru reexaminare. Însă, acest lucru a dus la o altă schimbare: pentru a participa la programe de educație sanitară, părinții minorilor trebuie să își dea acordul scris.

Mai mult decât atât, România este pe primul loc din Europa la mame minore, la nivelul fetelor sub 15 ani, conform unui studiu făcut de Institutul Național de Statistică. Conform datelor Eurostat, în anul 2019, în Uniunea Europeană, numărul total de mame minore a fost de 1.794, dintre care 749 erau numai din România, adică aproape 40%.

„Educația reprezintă dezvoltare, iar sexualitatea reprezintă o componentă vital de explorat în viața unui om. Organizația Mondială a Sănătății definește «sănătatea sexuală» ca o stare de bine fizic, emoțional, mental și social, legată de sexualitate. Sănătatea sexuală se refera mai mult la o stare de bine, decât la absența unor boli sau disfuncții. Acest concept de «sănătate sexuală» se bazează pe o abordare pozitivă și firească a sexualității și a relațiilor sexuale și pe posibilitatea ca o persoană să aibă experiențe sexuale plăcute, în afara unor acțiuni bazate pe corecție, discriminare sau violență. Pentru a obține și a menține starea de sănătate sexuală, oamenii ar fi important să se simtă respectați, protejați și împliniți, iar acest lucru trebuie realizat cu o educație începută în familie și continuată în spațiul școlii. Educație sexuală înseamnă sănătate bio-psiho-socio-emoțională”, a declarat psihologul Claudia Soare, vicepreședinte Asociația NEOS.

„Educația sexuală nu trebuie să mai fie un subiect tabu în anul 2021. Ar trebui să învingem această erotofobie, adică această frica de anumite credințe față de dragostea sexuală sau de întrebările sexuale. Iar acest lucru nu putem să îl realizăm decât prin educație. Acea educație începută în familie și continuată în școală. Din păcate există o prăpastie aici: mulți părinți refuză să vorbească cu copiii lor despre diferite noțiuni ce țin de educație sexuală, catalogându-l un subiect tabu. Mentalitatea conform căreia elevii vor învăța să facă sex nu este una sănătoasă și ar trebui schimbată. Vă invităm pe toți să fiți parte a acestui studiu și să completați chestionarul propus de Asociația NEOS”, a declarat Cristian Tănase, președintele Asociației NEOS.

Chestionarul privind percepția elevilor, a studenților, a părinților și a cadrelor didactice privind Educația Sexuală este disponibil pentru completare AICI!