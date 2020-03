Voluntarii Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni-ATOS se oferă să-i ajute pe bătrînii care nu pot să-și facă singuri cumpărăturile și nici să-și achiziționeze medicamentele. Sub motto-ul „Ne pasă, vă sîntem alături! Cu noi este Dumnezeu”, voluntarii ATOS au transmis următorul mesaj: „În momentele actuale, dragostea și solidaritatea biruiesc. Noi, tinerii voluntari din Asociația Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS), ne oferim să ajutăm persoanele în vîrstă și cele aflate în dificultate, făcînd cumpărăturile și aducîndu-vă medicamentele de la farmacii în locul dumneavoastră”. Voluntarii pot fi contactați la următoarele numere de telefon: 0740-310.047, 0746-046.281 și 0774-422.483”. Asociația este coordonată de preotul Justinian Cojocar.

, 7.0 out of 10 based on 1 rating