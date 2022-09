Proiectul Tribuna Parc face parte din seria de proiecte desfășurate de asociația Zi de Bine în zona Moldovei. În luna august, Zi de Bine Moldova a finalizat Biblioteca Altfel, un proiect inedit, care oferă o șansă copiilor din mediu rural să descopere plăcerea de a lectura și de a-și cultiva imaginația și cunoștințele. Pentru luna septembrie, ZDB Moldova își dorește să promoveze starea de bine și productivitatea prin amenajarea unui spațiu atractiv pentru copii, în cadrul Școlii Gimnaziale „Dimitrie Anghel” din Cornești.

Zi de Bine Moldova, alături de Asociația De-a Arhitectura și A+noima, inițiază proiectul Tribuna Parc, o abordare inedită, prin care cele trei asociații își doresc să transforme grădina generoasă a Școlii Gimnaziale „Dimitrie Anghel” din Cornești într-un spațiu de relaxare și zonă de petrecere a festivităților și evenimentelor școlare.

”Tot anul, elevii de a VI-a din Cornești, comuna Miroslava, jud. Iași, alături de arhitecta Alexandra Berdan și de profesoara de matematică Diana Gheorghe, au luat problema pe toate părțile și, după ce au cercetat toate colțurile, ungherele și cotloanele, au venit cu un plan: să facă în curtea școlii un fel de spațiu de ateliere și dezbateri. I-au zis Tribuna Parc, iar noi, la Zi de Bine Moldova, suntem bucuroși ca luna asta să-i ajutăm s-o pună pe picioare!”, menționează Melania Medeleanu, co-fondator Asociația Zi de BINE.

Școala Gimnazială „Dimitrie Anghel” din Cornești, județul Iași, a fost construită în 1879. Corpul vechi al școlii, o clădire ca un conac cu cerdac, a fost extins în anii ’60 și renovat apoi în 2010 și 2012, dar cei aproximativ 100 de elevi din toată comuna Miroslava care învață aici nu au un loc potrivit de recreere. Puținele bănci amplasate lângă gard sunt foarte deteriorate, iar zona îngustă de acces se supraaglomerează ușor. Elevii școlii și profesorii au căutat împreună soluții pentru a transforma acest spațiu într-o zonă cât mai atractivă pentru copii și părinți.

Bugetul necesar pentru implementarea proiectului Tribuna Parc – ZDBMoldova este de 12.000 euro și este oferit de ISOPAN – partener strategic. Mulțumim și sponsorilor MASTER BUILD SRL, MERAKI SOLUTIONS SRL, ROMCIM SRL și ROSANA MEDICAL SRL.

Sărbătoriții lunii septembrie își pot dărui ziua pentru acest proiect aici:

https://ziuata.galantom.ro/fundraising_pages/create?id_project=1885

Tribuna Parc este un proiect în care s-au implicat activ și copiii Școlii Gimnaziale „Dimitrie Anghel” din Cornești. Aceștia își doresc să construiască un amfiteatru-parc cu bănci personalizate, amplasate pe terenul în pantă din spatele școlii. Tribuna va servi unor scopuri polivalente, precum: un loc confortabil și sigur de discuții și petrecere a timpului, o zonă de relaxare, un spațiu alternativ pentru ore și club de șah, o zonă de galerie la meciuri, un teatru pentru serbări și proiecții de film, un loc unde părinții pot sta jos cât timp așteaptă să iasă copiii de la grădiniță. Va fi un punct de reper în viața școlii, dar și a întregii comunități. Un spațiu pe care elevii să-l simtă al lor. Copiii, alături de îndrumători, vor lucra la realizarea proiectului.

”După ce am analizat aproape tot anul școala și curtea școlii, am hotărât să construim un loc de relaxare pe dealul din spate. Am văzut la ora de arhitectură mai multe propuneri, cu diferite forme de bănci și amfiteatre. Cele cu un singur loc nu ne-au plăcut, pentru că nu putem vorbi în grup. Băncile prea lungi nu sunt practice, că nu ne mai auzim toți când vorbim, iar cele în formă de scară sunt prea incomode. Băncile cu spătar prea înalt îi deranjează pe cei din spate. Băncile lângă gard ne împiedică să ne deplasăm în voie. Nu ne gândim să modificăm mult terenul, pentru că e scump și s-ar putea să nu avem cu ce să construim. Nu vrem hamace sau bare verticale pentru cățărat, ci bănci cât mai simple și folositoare, care să ne placă. Un loc unde să putem sta la soare sau să facem ore.”, spun elevii clasei a VI-a.

Cei care doresc să susțină suplimentar proiectele realizate de Asociația Zi de Bine, o pot face fie printr-un SMS cu textul SUS la 8845. Mai multe metode de implicare pot fi găsite aici: https://www.zidebine.ro/doneaza.