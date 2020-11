Lucrările de modernizare a Bazarului din Lunca Sucevei care includ și introducerea încălzirii vor fi executate de asocierea formată din firmele Bucovina SA, Loial Impex și Ada Prod Cons. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu care a precizat că astăzi dimineață a semnat și contractul de execuție a lucrărilor cu Bucovina SA, care este liderul asocierii. ”Așadar avem toate șansele ca în următorii doi ani de zile să modernizăm Bazarul din Lunca Sucevei în așa fel încât comercianții de acolo să beneficieze de căldură. Așa cu am spus și în timpul campaniei electorale am întârziat lucrările asta e realitatea în primul rând datorită acestei pandemii care ne-a chinuit. În această primăvară începând cu lunile februarie, martie, aprilie, mai, practic nu s-a lucrat deloc. Am întârziat dar sperăm să recuperăm acest timp pierdut”, a spus Ion Lungu.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating