Asociarea Florconstruct, SUCT și Autotehnorom se va ocupa de întreținerea și repararea străzilor din municipiul Suceava oferta sa fiind declarată câștigătoare în urma licitației organizată de Primărie. Potrivit primarului Ion Lungu, contractul pentru întreținere străzi se ridică la 10 milioane de lei. El a subliniat că la licitație a mai fost un ofertant, asocierea Grup Construct Bucovina și Autoprima Serv care a fost descalificat. ”Situația este mai complicată în condițiile în care prețurile la materiale au crescut cu 85% față de anul trecut dar sperăm să trecem la treabă cât mai repede”, a spus Lungu. El a arătat că anul trecut când s-a aprobat bugetul pentru străzi în programul de reparații erau trecute 50 de străzi însă în condițiile actuale cifra s-ar putea înjumătăți.

