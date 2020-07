Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române se va întruni, astăzi, pentru a-l alege pe noul viitorul arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Mitropolia Moldovei și Bucovinei a anunțat, luna aceasta, că Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor și Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, au fost desemnați candidați pentru slujirea de Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Propunerile pentru slujirea de Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor au fost înaintate Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române care, în ședința de lucru din data de 21 iulie 2020, va alege pe întâistătătorul acestei eparhii.

Reamintim că arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, ÎPS Pimen, a murit în data de 20 mai 2020, la vârsta de 90 de ani.