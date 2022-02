Sean Norvis a lansat o nouă piesă “Eyes on Me”, o melodie realizată în colaborare cu DJ Lucian & Geo, Next Route și Larisa Sîrbu, având parte de un videoclip realizat de către Ovidiu Roteliuc.

DJ, producător, remixer și fondator al casei de discuri Norvis Music, Sean Norvis este un artist complet, care a reușit prin piesele și remixurile sale să cucerească inimile ascultătorilor de muzică bună din întreaga lume. Anul trecut, Sean Norvis a lansat cel de-al treilea material discografic „United Remixes”, un album care conține două CD-uri, disponibile în magazinele digitale.

DJ Lucian (Lucian Mitrache) și Geo (Naița George), doi tineri talentați și ambițioși, și-au unit forțele pentru a crea un proiect de succes. Acest proiect muzical, diferit față de ceea ce se produce pe piața muzicală românească, este cunoscut la nivel internațional. DJ Lucian & Geo au reușit să colaboreze cu artisti precum DJ’s From Mars, Wolfpack, Justin Prime, Bjones sau Korolova.

Next Route (Beznea Teodor Dorinel) este un tânăr încrezător și talentat din Sascut, județul Bacău, care e gata să cucerească piața muzicală din România, dar și cea internațională. Acesta a produs și a lansat multe piese care se bucură de aprecierea iubitorilor de muzică și este celebru deja pe rețelele de socializare, având peste 4M de Instagram Reels Views și peste 1M de Views pe TikTok.

Larisa Sîrbu este o frumoasă talentată care a mai colaborat în trecut cu Sean Norvis, pentru piesa “Here I Am”, și care a reușit prin vocea ei să transmită emoție.

“Ne dorim ca cei care ascultă această piesă și vizionează videoclipul să se relaxeze, să uite de griji, să se bucure de fiecare moment frumos din viață, să se simtă bine și să nu uite că iubirea adevărată nu moare niciodată. Noi considerăm că muzica e cea mai bună soluție la orice problemă și este legătură de chei fermecate, cu care se deschid uşile universului sufletesc.” – au declarat artiștii.

Videoclipul este hot și se îmbină foarte bine cu melodia care transmite un vibe pozitiv specific zilelor de vară.

În luna octombrie a anului 2021, trei melodii produse în Timișoara au fost selectate pentru prima fază a preselecțiilor pentru cele mai importante premii muzicale americane, Grammy Awards 2022. Cele trei melodii selectate din portofoliul casei de discuri timișorene, Norvis Music, pentru această etapă au fost: Lori Glori – “Children of the World”, Lori Glori & Sean Norvis ft. Fabricio El Latino – “Jungle Samba” și Lori Glori – “Count Your Blessings”.