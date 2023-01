O casa dezordonata este neprimitoare si va crea o impresie neplacuta celor care ii trec pragul. De aceea, daca urmeaza sa primesti oaspeti, va trebui sa te asiguri ca ai pregatit si curatat casa in mod adecvat. De asemenea, este bine sa te asiguri ca nu sunt mirosuri neplacute, ca tocurile si usile de interior din lemn stratificat sunt curate si, daca ai animale de companie, ca ai inlaturat parul de pe canapele si fotolii.

Iata 5 lucruri pe care musafirii le vor observa cand intra in casa ta:

Modul in care arata spatiul de la intrare

Vestibului sau holul de la intrare este locul unde musafirii isi formeaza prima impresie cand intra in casa ta, asa ca aici ar trebui sa fie ordine si curatenie. Scutura covorasul de la intrare, depoziteaza incaltamintea astfel incat sa eliberezi spatiul, matura si sterge pe jos si creeaza loc suficient unde musafirii sa isi poata pune lucrurile. Pentru a improspata atmosfera, pune cateva flori intr-o vaza sau adu o planta de interior. De asemenea, ai grija ca spatiul sa fie adecvat luminat.

Elimina mirosurile neplacute

Poate ca tu nu iti dai seama, dar casa ta poate avea un miros specific si acesta este un alt prim lucru pe care musafirii il pot remarca. De aceea, este o idee buna sa aprinzi o lumanare parfumata, o lampa cu uleiuri esentiale sau sa folosesti un odorizant de interior. De asemenea, ar trebui sa te asiguri ca ai aerisit cat mai bine si poti chiar sa pui pe foc o oala cu apa cu cateva coji de citrice si scortisoara.

Fa ordine in camera de zi

Din cauza ritmului trepidant al vietii sau a prezentei copiilor mici, este foarte posibil sa nu poti pastra intotdeauna casa in ordine desavarsita. Insa, daca stii ca urmeaza sa primesti oaspeti, iti poti rezerva cateva minute pentru a elimina dezordinea, macar din camera de zi. Depoziteaza jucariile in cosuri sau cutii, pune facturile, scrisorile si revistele intr-un sertar, ascunde in dulapuri toate hainele, paturile si lenjeriile si sterge praful de pe mobila.

Fa curatenie in baie

O baie murdara este inestetica si, totodata, neigienica, asa ca, daca urmeaza sa ai musafiri, trebuie sa iti rezervi cel putin 10 minute pentru a face curatenie aici. Dezinfecteaza si curata vasul de wc si chiuveta, sterge oglinda, pune hartie igienica si un sapun care miroase frumos. Pentru mai multe prospetime, aprinde o lumanare parfumata si monteaza un odorizant de wc.

Strange parul animalelor de companie

Daca ai pisica sau caine, parul lasat de acestea poate fi foarte neplacut pentru majoritatea musafirilor. De aceea, daca ai in casa animale de companie, trebuie sa depui un mic efort pentru a inlatura firele de par de pe canapea, fotolii si alte piese de mobilier.

Aspira foarte bine si foloseste o rola cu banda adeziva pentru a strange toate firele de par. Ascunde jucariile animalului de companie si nu uita sa faci curatenie in jurul bolurilor cu mancare si apa. De asemenea, curata litiera si schimba asternutul pisicii.