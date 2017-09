Astra Film Festival, ediția a XXIV-a, va anima Sibiul între 16 și 22 octombrie 2017. În cele 7 săli, transformate în cinematograf pentru 7 zile, vor avea loc proiecții ale celor mai noi și captivante filme românești, hituri ale cinematografiei internaționale, concerte, instalații multimedia și evenimente imersive. Titlurile filmelor selectate în competiție au fost anunțate pe 31 august, informația fiind accesibilă pe www.astrafilm.ro

“Astra Film Festival este un eveniment care a consacrat cinema-ul documentar în România de mai mult de două decenii. Filmele din acest festival au dovedit că au forța unică de a pătrunde în mod direct, forjând substraturile existenței umane contemporane puțin explorate. În ediția din acest an evenimente inedite vor pune în reflector chiar și aspecte necunoscute ale cinemaului documentar. Bazându-ne pe succesul cu care au fost primite filmele de ficțiune care au amprenta abordării documentariste/realiste, anul acesta am pariat pe un film de ficțiune surpriză care va avea premiera mondială și lansarea oficială la AFF, Sibiu.”spune Dumitru Budrala, directorul festivalului.

Iată câteva highlight-uri ale ediției:

REGAL DE FILM DOCUMENTAR- Peste 2.000 de filme din 73 de țări au fost înscrise în acest an, iar publicul va avea de ales dintr-o selecție a celor mai bune 100 de documentare produse recent, în România și în lume, și vor avea ocazia să interacționeze cu regizorii filmelor, majoritatea anunțându-și prezența la festival. Filmele din programul AFF 2017 se anunță a fi un regal de cinema documentar, în care producții din 30 țări prezintă realități din 50 de țări. Titlurile sunt grupate pe mai multe arii tematice: Călătorii identitare, Contra curentului, România pe scurt, Focus Norvegia, În țara altuia, Europa din profil, Peisaje urbane sau Vestigii ale marilor iluzii.

COMPETIȚIE Un juriu format din 13 profesioniști ai breslei vor juriza filmele din cele 5 secțiuni competiționale ale festivalului: Internațional, România, Europa Centrală și de Est, Student și Scurt-metraje. Într-un context în care concizia și durata devin foarte importante și există o cerere tot mai mare pentru documentarele scurte, dar și datorită creșterii exponentiale a producției de calitate în acest segment, am introdus o nouă secțiune competițională de Scurt-metraje.

VIITORUL E ACUM (FUTURE IS NOW) – Noile forme de cinema, Full Dome și VR, vor fi pentru al doilea an o prezență proeminentă în centrul Sibiului, si vor oferi publicului festivalier experiența tehnologiilor acestor noi forme de cinema și posibilitatea de a descoperi cel mai variat și bogat program de cinema virtual, ambele fiind o experiență unică în România.

ASTRA FILM JUNIOR Cel mai amplu proiect de educație cinematografică continuă, în al noulea an, cu un program divers și bogat, care include filme documentare și full-dome, ateliere speciale, concursuri, gândite și programate specific pentru elevii din clasele 1-12, dar și un program dedicat profesorilor.

VOCILE DOCUMENTARULUI- o pastilă din producțiile recente ale unor autori consacrati, care reprezintă voci unice ale abordării cinemaului documentar, și ale realității care ne înconjoară precum: West of the Jordan River al regizorului israelian Amos Gitai, Mrs. Fang în regia lui Wang Bing ce a câștigat Leopardul de Aur la Locarno și Homo Sapiens, o viziune extraordinară a unei lumi post-umane în regia lui Nikolaus Geyrhalter.

DOC TALK – profesorul Bill Nichols, unul dintre fondatorii și cei mai importanți teoreticieni ai studiului de cinema documentar, profesor emerit în departamentul de cinema al Universității de Stat din San Francisco (San Francisco State University) și președinte al consiliului consultativ al Institutului de Film Documentar (Documentary Film Institute), va analiza în fața publicului festivalier filmul Grizzly Man al celebrului regizor Werner Herzog.

“POST TRUTH TOOLS” – 3 filme, o discuție Panel, și un masterclass, acest program va aduce ultimele noutăți și aspecte necunoscute ale unor teme arzătoare în era Post-Truth (Post-Adevăr): problema știrilor false și veridicitatea documentarelor.

