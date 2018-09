Festivalul Internațional Astra Film își aniversează cea de-a 25-a ediție în 2018 cu un program de peste 100 de filme de non-ficțiune remarcabile, grupate pe 5 secțiuni competiționale și 14 programe tematice. Selecția Astra Film 2018 își propune să trezească curiozitate și mirare în publicul Festivalului, precum și să exploreze, împreună cu acesta, teme cruciale, subiecte și evenimente care afectează astăzi întreaga lume.

Din cele 101 filme selecționate, 56 participă în competiția Astra Film Festival 2018 și 45 de producții de top sunt prezentate în afara competiției, în cadrul celor 14 programe tematice ale Festivalului, în formatul dedicat proiecților VR și 360 de grade, precum și în cadrul festivalului de educație prin film documentar Astra Film Junior.

Prin programele sale tematice, Festivalul Internațional Astra Film Sibiu prezintă cinematografia realității înțeleasă nu numai ca un portret intim și detaliat al condiției umane, dar și ca un mod de conștientizare socială și instrument de schimbare, o „terapie pentru însănătoșirea societății” (cum o caracterizează regizorul Cristi Puiu). Temele abordate în ediția 2018 examinează fațetele, mentalitățile, normele sociale scrise și nescrise ale acestei lumi, pornind de la ideea că fără cunoașterea realității nu este posibilă înțelegerea ei, la fel cum fără a înțelege realitatea nu o putem schimba.

Programele tematice AFF 2018 explorează legăturile din familie, relațiile între generații și efectele trecerii timpului asupra noastră (Maternitatea, Atenție! Părinți la volan, Înspre lumea adulților, Rituri de trecere, Cine n-are bătrâni să-și cumpere); exercițiul dificil al găsirii identității personale, naționale sau digitale (Supraviețuind tărâmului natal, Unde e Acasă?, Eu și originea/religia mea, Extrema dreaptă lângă noi, #viețilenoastreonline); și căutarea echilibrului între a ne trăi soarta și a ne construi un destin (Destine încercate, Contra curentului, În perspectivă largă, Efectul fluturelui).

Centenarul României este omagiat la Festival prin proiecția în premieră a filmului Drumul Regilor – Transalpina al regizorului Dumitru Budrala. Folosit din timpuri străvechi, drumul care străbate Carpații legând Transilvania de Oltenia este un adevărat depozitar de istorie, unde fantasticul, poveștile mitologice și sublimul peisajelor te însoțesc la fiecare pas. Drumul Regilor a fost considerat o realizare tehnică extraordinară pentru acele vremuri.

Ediția AFF 2018 mai include, ca prezență specială, și cele trei producții finaliste ale competiției Parlamentului European LUX Film Prize, dintre care va fi desemnată câștigătoarea Premiului LUX 2018, pe 14 noiembrie, la Strassbourg: The Other Side of Everything (Serbia, Franța), Regia Mira Turajlić – peliculă selecționată oficial în Festival; Styx (Austria), Regia Wolfgang Fischer; Woman at War (Islanda, Ucraina, Franța), Regia Benedikt Erlingsson.

Filmele selecționate pentru participarea în cele 5 secțiuni competiționale ale Astra Film Festival sunt:

I. AFF INTERNATIONAL (9 filme)

I Am Another You (SUA), Regia Nanfu Wang

Minding the Gap (SUA), Regia Bing Liu

Sand and Blood (Austria), Regia Matthias Krepp, Angelika Spangel

Solving My Mother (Lituania), Regia Ieva Ozolina

Tanzania Transit (Olanda), Regia Jeroen van Velzen

The Image You Missed (Irlanda, Franța, SUA), Regia Donal Foreman

Thinking like a Mountain (Germania, Columbia), Regia Alexander Hick

Unsettling (Israel, Marea Britanie), Regia Iris Zaki

Yvonne (Italia, Franța), Regia Tommaso Perfetti

II. AFF EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST (10 filme)

Easy Lessons (Ungaria), Regia Dorottya Zurbó

Frozen Conflict (Germania), Regia Steffi Wurster

Hugo (Polonia), Regia Wojciech Klimala, Mateusz Wajda

Love Is Potatoes (Olanda), Regia Aliona van der Horst

Putin’s Witnesses (Lituania, Elveția, Cehia), Regia Vitaly Mansky

Srbenka (Croația), Regia Nebojsa Slijepcevic

Taurunum Boy (Serbia), Regia Jelena Maksimović

The Distant Barking of Dogs (Danemarca, Suedia), Regia Simon Lereng Wilmont

The White World According to Daliborek (Cehia), Regia Vít Klusák

When the War Comes (Croația), Regia Jan Gebert

III. AFF ROMANIA (9 filme)

Aniversarea, Regia Claudiu Mitcu

Caisa – Cinderella Kid, Regia Alexandru Mavrodineanu

Dacii liberi, Regia Monica Lăzurean-Gorgan

Licu, O poveste românească, Regia Ana Dumitrescu

Megaphone (Germania, România), Regia Ruxandra Gubernat, Henry Rammelt

Mockup Wedding, Regia Mihai Andrei Leaha

Monyo+Baba, Regia Ibolya Simó

Nussbaum 95736, Regia Csibi László

Wedding of the year, Regia József Bán

IV. AFF SCURTMETRAJ DOCUMENTAR (12 filme)

5 years after the war (Franța), Regia Samuel Albaric, Ulysse Lefort, Martin Wiklund

Because of Salt (spania), Regia Cardozo Basteiro

Dust (Polonia), Regia Jakub Radej

Film for Carlos (Rusia, Guatemala), Regia Byron Renato Borrayo Serrano

If Objects Could Speak (Canada, România), Regia Luiza Pârvu, Toma Peiu

If Only There Were Peace (Turcia), Regia Carmine Grimaldi, Deniz Tortum

Ma (Ucraina), Regia Maria Stoianova

One Day in Aleppo (Suedia, Siria), Regia Ali Alibrahim

Our Song to War (Belgia, Franța), Regia Juanita Onzaga

Password: Fajara (Spania), Regia Sévérine Sajous, Patricia Sánchez Mora

They just come and go (Croația), Regia Boris Poljak

Valea Jiului – Notes (Germania), Regia Alexandra Gulea

V. AFF DOCSCHOOL – STUDENT (15 filme)

Call Him President (Marea Britanie), Regia Marie-Emma Paoli

Daiana (România), Regia Ozana Nicolau

EXIT (Germania, Israel), Regia Katharina Woll

Fitzcarraldo Syndrome (Elveția), Regia Laura Morales

Ink of Yam (Germania), Regia Tom Fröhlich

It Was Tomorrow (Italia, Marea Britanie), Regia Alexandra D’Onofrio

Maregrave (Belgia), Regia Justine Cappelle

Marie (România), Regia Letiția Popa

Meuthen’s Party (Germania), Regia Marc Eberhardt

My father, Imre (România), Regia Andreea Stiliuc

My Voina (Cehia), Regia Zora Čápová

Remnants of a Conversation (Marea Britanie), Regia Jules Leaño

The End (Slovenia), Regia Vid Hajnšek

The Ship Of Gold (Belgia, Canada), Regia Siham Hinawi

The sun will rise (Haiti, Franța), Regia Gessica Généus

Festivalul Astra Film Sibiu a fost lansat în 1993 ca un proiect inovator în Europa Centrală și de Est și a avut timp de 25 de ani o contribuție semnificativă la stabilirea unui cadru pentru dezvoltarea cinematografiei documentare în întreaga regiune și în special în România. Astra Film Festival a atras constant atenția industriei asupra artei filmului de non-ficțiune, sprijinind dezvoltarea genului și deschizând noi orizonturi pentru realizatori. Astra Film Festival 2018 este organizat de Astra Film, CNM Astra și Fundația Astra Film, cu sprijinul Consiliul Județean Sibiu, al Ministerului Culturii și Identității Naționale și al Centrului Național al Cinematografiei. Evenimentul este cofinanțat de Consiliul Local Sibiu prin Primăria Municipiului Sibiu.

Astra Film Festival Sibiu se află sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.