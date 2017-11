Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, IPS Pimen, a lansat un atac dur asupra instituţiilor statului care au împiedicat retrocedarea către Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei a unei suprafeţe de 160.000 de hectare de pădure. Aflat la sfinţirea sălii de şedinţe modernizate a Consiliului Judeţean care avut loc marţi de Ziua Bucovinei, înaltul prelat a declarat că procesul privind retrocedarea pădurilor pierdut de Arhiepiscopie s-a desfăşurat „după calapodul regimului sovietic”. Înaltul Pimen a spus că simte o mare durere după acest eşec şi a vorbit despre statul român ca despre un „stat mafiot”. „E dureros. Oricum mai sunt oameni în Bucovina neştiuţi de noi, oameni buni. Proorocul Ilie la vremea lui spunea „Doamne numai eu am rămas”. Domnul a spus „nu-i adevărat, sunt câteva sute de prooroci care păstrează religia curată”. Aşa şi aici. Aceasta este credinţa noastră. Se vorbeşte de două state paralele. Nu. Două state mafiote. Cum sunt unii, cum sunt ceilalţi. Vorbesc după cum vedeţi. Ce am în guşă am şi în căpuşă. Nu ştiu să mint, nu ştiu să fur”, a declarat arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor.

În discursul său care uneori a atins tonalităţi înalte Înaltul Pimen a ridicat în slăvi conducerea judeţului de pe vremea regimului comunist arătând că atunci au fost oameni pe care îi pui la icoană. Nu acelaşi lucru a spus şi despre conducerile de după 1990 precizând că în prezent doar doi oameni pot intra în categoria „de pus la icoană”. „Am avut şi am aprecieri deosebite faţă de conducerea judeţului în timpul regimului comunist oameni pe care îi pui la icoană. Mulţi. Acum am doar doi. Cunoscuţi dar sunt şi alţii. Iertare căci aşa sunt aşa cum m-a născut mama, cum m-a educat tata, profesorii, părinţii duhovniceşti, ierarhii să spun adevărul şi nu pot să fiu nepăsător faţă de aceste valori de patrimoniu care au nevoie de o îngrijire specială”, a declarat IPS Pimen. Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor a subliniat că veniturile din administrarea pădurilor în cazul în care li s-ar fi retrocedat s-ar fi îndreptat către reabilitarea monumentelor istorice, către şcoli, spitale şi către cei aflaţi în dificultate. La finalul intervenţiei sale IPS Pimen le-a mulţumit celor prezenţi şi le-a cerut iertare pentru cuvintele aspre pe care le-a folosit.