Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, îl critică dur pe omologul său de la PNL Suceava, Gheorghe Flutur, precizând că acesta „minte cum respiră”.

„Zilele trecute, la Coşna, s-a lăudat că în 2003-2004 s-a zbătut să readucă pădurea oamenilor din zonă. Îi amintesc că în anii respectivi era un simplu senator aflat în opoziţie. Cei care au făcut demersurile în acea perioadă ca să repare această nedreptate istorică au fost parlamentarii PSD de Suceava, dintre care făceam şi eu parte. Datorită sprijinului Guvernului Năstase am readus pădurea în proprietatea comunelor Coşna, Poiana Stampei, Şaru Dornei şi Dorna Candrenilor. Din contra, Gheorghe Flutur a vrut în perioada cât a fost ministru să le dea pădurea înapoi bistriţenilor. La fel cum, tot în acea perioadă, s-a opus trecerii conductei de gaz prin fondul forestier ca să ajungem cu ea la Vatra Dornei. Acesta a fost „ajutorul” real dat de el oamenilor din zona Dornelor. Ba mai mult, recent a avut nesimţirea să-şi însuşească reabilitarea Cazinoului de la Vatra Dornei, deşi toată lumea ştie că de acesta s-a ocupat Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor iar banii proiectului au provenit din fodurile europene. Jenant!”, a spus Ioan Stan. Acesta a adăugat că drumul judeţean Grădiniţa-Coşna a fost realizat pe banii asigurați prin PNDL 2 „de la Guvernul PSD”.

„De asemenea, obrazul gros l-a avut şi când a afirmat că în comuna Straja nu s-a făcut nimic timp de 8 ani. A uitat de datoriile de milioane de euro în care a fost lăsată comuna de fostul primar, pe care acum îl susţine din nou pentru aceeaşi funcţie? În 8 ani s-au plătit datoriile, s-a extins reţeaua de apă, de canalizare, s-a înfiinţat reţeaua de gaz, s-au modernizat drumurile comunale, s-au modernizat şcolile, grădiniţele, iluminatul public, s-au amenajat trotuare, etc. S-au făcut mai multe în Straja decât a făcut Gheorghe Flutur pentru judeţ!

La fel de ipocrit a fost şi la Vicovul de Sus, unde a afirmat că oraşul „a fost ținut în subdezvoltare de socialiști aproape 30 de ani”. Ori oraşul s-a dezvoltat economic cum puţine oraşe au făcut-o în acest răstimp, fără ajutorul liberalilor. În schimb aceştia, cu el în frunte, vin acum acolo la hore şi oacacauri.

Iar ca penibilul să fie complet, afirmă în gura mare că datorită lui se toarnă asfalt pe drumurile naționale din zona Rădăuți – Marginea – Vicov – Voitinel.

Nu are nicio treaba cu asta! De drumurile naţionale se ocupă Ministerul Transporturilor. Preşedinţii de Consilii Judeţene, se ocupă de drumurile judeţene!!! Felul în care arată drumurile din subordinea fiecăruia arată cât de gospodar este fiecare în parte. Iar drumurile judeţene din subordinea lui Flutur ştim prea bine cum arată. După 3 mandate, multe au rămas de pământ”, a declarat Stan.