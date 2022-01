Echipa de fotbal Foresta Suceava a efectuat în luna ianuarie un stagiu de pregătire centralizată în Croația. Totul pare normal, însă formația suceveană nu l-a avut în acest cantonament pe antrenorul principal Ionuț Moșteanu, iar din lot au lipsit mai mulți jucători de bază, din diferite cauze. Mai mult în unsprezecele de bază de la turneul de la Medulin s-au regăsit de fiecare dată cel puțin șase jucători croați, aflați în probe.

Conflictul existent între conducerea clubului Foresta Suceava și antrenorul echipei s-a dorit a fi dezamorsat în conferința de presă organizată ieri. Deși în final s-a lămurit problema legată de faptul că echipa suceveană se va angaja pe drumul promovării, înțelegerea dintre cele două părți nu este perfect transparentă.

”Am găsit pînă la urmă un numitor comun și după ceva discuții am hotărât să colaborăm în continuare cu antrenorul Ionuț Moșteanu. Tehnicianul are suportul conducerii clubului, iar obiectivul echipei rămâne același, promovarea în eșalonul secund. Este momentul să renunțăm la orgolii și să colaborăm, iar antrenorul Moșteanu are în continuare contract cu noi” a spus președintele Forestei Suceava, Andrei Ciutac.

În replică, antrenorul piteștean Ionuț Moșteanu și-a reafirmat disponibilitatea de a pregăti în continuare echipa Foresta Suceava în drumul ei spre promovare, în anumite condiții, pe care în pofida eforturilor, nu le-am aflat.

”Eu sunt un antrenor profesionist și sunt și un om bun. Am venit la Suceava să fac performanță, să creez o echipă competitivă și încă vreau acest lucru. Nu le știu pe toate și accept dialogul. Problemele apărute la clubul nostru se regăsesc și în alte părți și sunt legate de credibilitate. Eu ce am promis, am făcut și îmi pare rău că nu am fost și nu suntem încă pe aceeași lungime de undă, relativ la conducerea clubului.

Încă nu știu cum se prezintă jucătorii pe care îi avem, iar listele cu propuneri de noi jucători nu coincid, dar totul se poate rezolva.

S-a pierdut timp, dar încă se poate reveni la făgașul normal. Eu am disponibilitatea, în continuare, de a face ce știu, să antrenez și am contract cu Foresta Suceava, dar lucrurile trebuie să fie foarte clare. S-a pierdut ceva timp în pregătirea de iarnă, dar totul se poate recupera pentru că mai este timp” a afirmat antrenorul Ionuț Moșteanu.

Din declarațiile președintelui Forestei, Andrei Ciutac, se pare că patru jucători croați vor veni în probe la Suceava după turneul din Hrvatska. Sunt, separe, și discuții cu alți jucători care au evoluat la alte echipe și care doresc să se lupte pentru promovare cu Foresta Suceava.

În finalul, rămas în suspans, se pare că Foresta Suceava a găsit o modalitate de a-și uni forțele pentru a patra șansă de a promova în Liga a II-a. Drumul este lung și este nevoie de înțelegere pe toate planurile.