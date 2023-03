Vineri, 31 martie şi sâmbătă 1 aprilie 2023, la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, va avea loc atelierul de formare în domeniul benzii desenate animat de Mihai Grăjdeanu, autor și profesor de benzi desenate. În cadrul acestui atelier inovator, formatorul va prezenta modalităţi prin care benzile desenate pot deveni un suport pentru acumularea de noi cunoștințe şi pentru învăţarea unei limbi străine.

Atelierul are loc în cadrul ediţiei a şasea a stagiului de formare „Primăvara Inovării Limbii Franceze (PIF)”, desfăşurat sub titlul „Nouvelles pratiques de classe et enseignement du français” şi organizat de Asociația română a profesorilor francofoni, sucursala Suceava, în colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Alianța Franceză, Agenţia Universitară a Francofoniei, Centrul de Reuşită Universitară, Inspectoratul Şcolar Judeţean. Profesori din județele Suceava, Botoșani și Neamţ, alături de experţi internaţionali specializaţi în didactica limbii franceze, reprezentanţi ai unor instituţii culturale şi inspectorate şcolare, dar şi studenţi ai Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării vor participa la acest eveniment hibrid, care îşi propune să abordeze şi să supună spre dezbatere câteva strategii inovatoare de predare-învățare-evaluare a limbii franceze. Stagiul va conţine şapte ateliere interactive animate de experţi francofoni şi o conferinţă susţinută de cunoscutul profesor Thierry Gaillat de la Universitatea din Reunion.

Atelierul de formare în domeniul benzilor desenate va fi urmat de o dublă lansare de romane grafice interactive traduse din limba română în limba franceză, şi anume Momente din istorie. Volumul 1. Istoria comunismului în România. Începuturile şi Momente din istorie. Volumul II. Revolta anticomunistă de la Braşov. 15 noiembrie 1987, volume publicate la Editura Fundației Culturale Memoria cu sprijinul Muzeului Ororilor Comunismului în România (MOCR). Traducerea textelor în limba franceză a fost realizată de o echipă de masteranzi de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava de la specializarea Teoria și practica traducerii, anul II, sub coordonarea doamnei lector univ. dr. Mariana Șovea, în cadrul unui proiect susţinut de Alianţa Franceză din Suceava, La Maison Roumaine din Paris şi Fundația Culturală Memoria.

Mihai Ionuț Grăjdeanu este autor și profesor de benzi desenate, fondator al programului B.D.A.Ș (Banda Desenata Aplicată la Școală). A demarat, în ultimii 11 ani, trei proiecte editoriale: Legendele Dacilor, Comics Didactic şi BD Historia, o metodă de predare în școli. A a inițiat și organizat o serie de Saloane și expoziții BD în diferite orașe din țară, a realizat un manual BD, dar şi numeroase romane grafice, reviste și albume de bandă desenată. A inițiat, sub egida Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, în parteneriat cu Academia Olimpică, Olimpiada de Benzi Desenate, demers unic la nivel mondial, o competiție dedicată elevilor de școală și liceu, desfășurată sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO.

Activităţile din cadrul stagiului de formare se desfăşoară sub semnul celebrării a 30 de ani de la aderarea României la Organizaţia Internaţională a Francofoniei, un partener constant al activităţilor şi proiectelor francofone desfăşurate în judeţul Suceava.