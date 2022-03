Consiliul Județean Suceava prin Centrul Cultural Bucovina a organizată astăzi un atelier de încondeiat ouă pentru copiii refugiaților ucraineni din tabăra amenajată în Sala de sport de Școlii generale nr.11 ”Miron Costin” din municipiul Suceava. Prezent a fost și vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă. ”Consiliul Județean Suceava derulează o serie de activități care să vină în sprijinul refugiaților din Ucraina. Astăzi organizăm aici într-una dintre taberele din municipiul Suceava un atelier, demonstrații practice de încondeiat ouă. Este o activitate care se desfășoară curent în județul Suceava și astăzi dorim să prezentăm aceste tehnici, acest meșteșug și celor care au fost nevoiți să-și părăsească locurile natale, țara dar suntem convinși că vor regăsi aici căldura încondeietorilor de ouă, vor găsi aici căldura acelor tradiții și obiceiuri care se găsesc și în Sudul și în Nordul Bucovinei. Centrul Cultural Bucovina organizează aceste activități”, a declarat Niculai Barbă.

Ortansia Rusu de la Centrul Cultural Bucovina: ”Chiar dacă această perioadă nefastă s-a suprapus cu Postul Mare care a început de o săptămână când chiar se încondeiază aceste ouă noi am adus a stăzi pe doamna Angelica Nistor care este o colaboratoare a Centrului Cultural Bucovina, are și origini ucrainene și dumneanei a venit pentru a încondeia alături de copii, pentru a-i îănvăța. Avem o fetiță care a făcut modelul copiilor halonka care este un model provenit din Ucraina. De aici și denumirea de halonka un model al copiilor. Doamna Angelica Nistor mereu vine la atelierele de încondeiat ouă pe are Centrul Cultural Bucovina le realizează”.