Un atelier de tîmplărie din Bosanci a luat foc în această dimineață, din cauze încă necunoscute. Nu au fost victime. Flăcările au distrus tavanul clădirii, în zona coșului de fum, pe o suprafață de 10 metri pătrați. Pentru stingerea incendiului, au intervenit cu trei autospeciale pompierii militari de la Detașamentul din Suceava. Ei au fost ajutați de pompierii civili de la Bosanci. Aceștia au acționat cu o autospecială.

