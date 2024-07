Veșmântul pentru cinstitele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, donat în anul 1833 de Veniamin Costachi, Mitropolit al Moldovei, lucrat în fir de aur și argint și cu pietre prețioase, a fost unul dintre modele pentru primele lucrări realizate în cadrul Atelierului de Broderie al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, înființat la inițiativa și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic. Sub atenta implicare și coordonare a pr. consilier Adrian Popa, atelierul a luat naștere în anul 2021 ca un răspuns al nevoilor slujitorilor din cadrul eparhiei, dar și din restul țării.

Astăzi, 25 iulie 2024, noul sediu al atelierului de broderie așezat sub ocrotirea Sfintei Lidia din Filipi, prima creștină din Europa, a fost sfințit de către Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar, alături de un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte consilieri eparhiali, protoierei și exarhi. Ierarhul a sfințit spațiul prin ungere cu untdelemn și prin stropire cu apă sfințită.

Alături de ostenitoarele mai multor ateliere din cadrul Sectorului Colportaj Bisericesc, la evenimentul de binecuvântare au fost prezenți și angajați ai Centrului Eparhial Suceava.

La finalul slujbei, arhid. Vasile Demciuc, consilier al Sectorului Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească, a adus în atenție importanța acestei zile și a punctat valoarea odoarelor de mare preț din visteria sfintelor locașuri din cuprinsul Eparhiei Sucevei și Rădăuților, broderii lucrate cu măiestrie care au rămas ca moștenire de la înaintașii noștri.

„Acest moment de astăzi, care a fost rânduit prin purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, dovedește că aici, în dulcea Bucovină, se mai scrie încă o pagină de istorie. O pagină scrisă cu litere mari, în care ne aducem aminte de ceea ce a însemnat arta și civilizația bizantină, care atâtea veacuri au făcut ca marii istorici ai noștri, ai României, dintre care îl amintim pe Nicolae Iorga, să spună că într-adevăr noi suntem Bizanț după Bizanț. Sfințirea acestui atelier de broderie este un moment care ne aduce aminte despre ceea ce a însemnat, încă din secolul al XV-lea, acea artă scrisă, făcută cu firul, arta broderiei. În tezaurul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților sunt câteva piese care ocupă un loc aparte în tezaurul României. Și ne aducem aminte de Steagul de luptă al lui Ștefan cel Mare cu Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, un exemplar aflându-se la Mănăstirea Zografu, o piesă de mare valoare în ceea ce înseamnă arta broderiei. Apoi acoperământul de mormânt al Mariei de Mangop, făcut atunci sub directa ei orânduire și conducere, scăpărătoare din marea familie bizantină a Paleologilor. Aducem aminte de acel acoperământ de mormânt al lui Ștefan cel Mare, făcut la porunca lui Bogdan al III-lea, fiul lui Ștefan cel Mare și urmaș al măritului voievod. Și scoborând dinspre Putna, nu putem să nu ne aducem aminte de minunatele broderii din colecția muzeului Mănăstirii Sucevița.”

În cadrul evenimentului au fost oferite și două distincții de vrednicie din partea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, monahiei Arsenia Căbulcă, șef atelier, și monahiei Dositeea Daniliuc, broder. Textul gramatei a fost citit de către pr. Adrian Popa, consilier eparhial al Sectorului Colportaj Bisericesc, iar Ordinul „Crucea Bucovinei” și Ordinul „Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava” au fost înmânate de către Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul.

La final, toți cei prezenți au primit din partea chiriarhului locului mai multe daruri, între care icoane cu reprezentarea Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, ocrotitorul eparhiei Sucevei și Rădăuților, tămâie și cărți.

Potrivit arhim. Valerian Radu, mare eclesiarh al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, atelierul de broderie a făurit până în prezent numeroase lucrări deosebite, dintre care amintim: acoperământ la Sfânta Masă pentru hramul Sfântului Ioan cel Nou cu scene din viața și martiriul sfântului, acoperământ pentru Sfânta Masă cu icoana Învierii Domnului, cu icoana Botezului și a Nașterii Domnului, dvera cu icoana Sfântului Ioan; procovețe mari ale diferitelor reprezentări iconografice, precum Învierea Domnului, Adormirea Maicii Domnului, Împărtășirea Apostolilor, Buna Vestire și Răstignirea Domnului. Monahiile au ca sursă de inspirație pentru aceste lucrări deosebite broderii din tezaurul mănăstirilor Putna și Sucevița, unele chiar donate de Sfântul Voievod Ștefan cel Mare.

Irina Ursachi