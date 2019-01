Răzvan Ciobanu a făcut o serie de declarații șocante cu privire la ultimele experiențe ale sale. Atelierul lui de haine a fost prădat de hoți, iar designerul a povestit totul într-un interviu la tv, unde a mărturisit și cât de mari sunt pagubele, notează click.ro.

„Sunt destul de șocat. Paguba nu este foarte mare, Doamne ferește. Momentul este destul de neplăcut, îmi aminteam de o reclamă pe care am văzut-o aseară când viața ți se dă peste cap când ești prădat de hoți. Am ajuns în atelier și mi s-a părut că este mai frig decât de obicei, trebuia să las ceva portarului, dar am intrat că nu aveam bricheta la mine. Am aprins lumina, am intrat în bucătărie și mi s-a părut că e dezordine, mai gol decât era de obicei, toate dulapurile erau deschise și totul pus în mijlocul bucătărie. Există camere pe toată strada și în curtea imobilului unde se află atelierul. Cei care au făcut asta nu sunt foarte inteligenți”, a declarat el la Antena Stars, conform sursei citate.

