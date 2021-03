ATEN International, lider mondial in solutii de conectivitate AV/IT si sisteme complete de administrare, a analizat un sector de activitate tot mai important pentru modernizarea societatii – Digital Government – identificand principalele tendinte care il caracterizeaza pentru a propune masuri potrivite diferitelor scenarii de utilizare a tehnologiei in mod eficient.

”Digitalizarea institutiilor publice reprezinta un subiect foarte important, intrucat in societatea moderna nicio organizatie nu poate opera eficient si nu poate oferi servicii de calitate daca nu dispune de tehnologie. Iar pentru fiecare cetatean, institutia publica de unde se informeaza si unde digitalizarea devine absolut necesara este primaria si institutiile colaterale care isi asuma responsabilitatea pentru administrarea intregii comunitati locale. ATEN propune solutii sigure si eficiente pentru o administratie publica care are in centru cetateanul si nevoile sale. Solutiile ATEN ofera un nivel inalt de calitate fiind testate si certificate in nenumarate scenarii de utilizare specifice administratiei publice”, a declarat Bogdan Mihalcea, Country Manager ATEN Romania.

De la securitate adaptiva la incredere zero: Protectia impotriva amenintarilor cibernetice

Este un lucru bine cunoscut faptul ca agentiile guvernamentale nu numai ca stocheaza date mult mai importante decat sectorul privat, dar se cunoaste si faptul ca, de multe ori, folosesc sisteme mai vechi si, in consecinta, mult mai vulnerabile. In conditiile in care atacurile cibernetice s-au intensificat, iar cetatenii solicita, mai ales pe fondul crizei COVID-19, un acces mai usor la informatii si servicii guvernamentale, nu este nicio surpriza ca departamentele IT din componenta guvernelor se confrunta cu un flux continuu de provocari.

Fiind pentru prima data in istorie cand un numar atat de mare de oameni lucreaza de acasa, ceea ce scoate la iveala noi vulnerabilitati ale retelelor, o arhitectura de securitate adaptiva devine vitala pentru a analiza comportamentele si evenimentele. Scopul este de a adapta asigurarea protectiei necesare prin monitorizarea activitatilor si imbunatatirea pro-activa a performantelor, pe masura ce amenintarile cibernetice se inmultesc. Pe langa implementarea metodelor de autentificare multi-factor si imbunatatirea monitorizarii sistemelor pentru a facilita detectia rapida si alertele timpurii, guvernele revizuiesc si planurile de actiune, in parteneriat cu profesionisti IT din sectorul privat.

O tendinta mai recenta in domeniul securitatii cibernetice o reprezinta abordarea unei pozitii cu incredere zero, ceea ce presupune o negare implicita a drepturilor in locul acordarii de incredere. Aceasta filosofie este promovata prin prisma simplificarii securitatii si imbunatatirii experientei cetateanului, dar solicita eforturi consistente si transformari mult mai profunde, fundamentale, ale automatizarii proceselor si utilizarii resurselor. Indiferent de abordarea aleasa, pentru a putea face fata amenintarilor cibernetice, fara a compromite procesul de digitalizare, guvernele vor avea nevoie atat de solutii pentru mediul de lucru care sa standardizeze separarea autentica a retelei, cat si de solutii de management a infrastructurii IT, care sa incorporeze sisteme de operare proprietare in solutiile hardware pentru accesarea de la distanta.

Pentru a adresa vulnerabilitatile sistemelor mai vechi, ATEN propune solutia de accesare in siguranta a arhitecturilor vechi prin KVM over IP – KN2116VA. Aceasta solutie dispune de mai multi operatori simultan, poate lucra cu statii de lucru cu o singura iesire video, cat si cu doua iesiri video. In plus, dispune de redundanta pentru alimentare, cat si pe LAN.

Unul dintre cele mai importante aspecte este acela ca reduce riscul compromiterii sau furtului de date intrucat ofera acces securizat pe server. Solutia accepta standardele de securitate FIPS 140-2 de nivel 1, care utilizeaza un modul criptografic OpenSSL certificat FIPS 140-2 incorporat. In plus, prin ATEN Exclusive Panel Array Mode™ solutia permite monitorizare simultana atat pentru operatorii de console locale, cat si pentru utilizatorii cu acces la distanta.

Implementarea serviciilor partajate 2.0: Relansarea spatiului de lucru digital

Serviciile partajate reprezinta consolidarea intr-o singura organizatie de sine statatoare a functiilor administrative sau de suport furnizate de mai multe agentii, pentru a putea oferi servicii cat mai eficiente. Pentru perioadele de criza un management fara probleme a acestui proces devine si mai important pentru guverne. Tendinta serviciilor partajate 2.0 are ca scop imbunatatirea interactiunilor de la nivelul guvernelor, prin tranzitia de la o abordare axata pe reducerea de costuri la una care isi propune asigurarea de capabilitati valoroase. Conform Gartner, acest model presupune securitate la nivelul intregii organizatii, managementul documentelor de identificare, solutii de analiza si altele – toate cu scopul de a obtine un model axat pe nevoile cetateanului. Indiferent ca se opteaza pentru eficientizarea costurilor sau pentru crearea de valoare, succesul infiintarii unui punct central de furnizare de servicii publice, care sa transforme acest domeniu intr-o solutie unica, depinde de convergenta IT si OT. De exemplu, in orice mediu de control din cadrul unui guvern, un sistem flexibil, capabil sa asigure informatii critice si comunicare augmentata, poate imbunatati eficienta si poate contribui semnificativ la obtinerea unor beneficii non-financiare.

In plus, implementarea de servicii partajate avansate va forta guvernele sa adopte cele mai bune practici pentru administrarea interactiunilor dintre echipe, o tendinta considerata de Deloitte ca relansarea spatiului de lucru digital. Prin introducerea de tehnologii pentru colaborare, guvernele pot optimiza atat productivitatea individuala, cat si pe cea a echipei, pentru a stabili astfelprocesele necesare in digitalizare. Este drept ca asta inseamna o schimbare fundamentala de perspectiva si a modului in care se lucreaza la nivelul guvernelor, dar exploatarea avantajelor oferite de solutiile dedicate salilor de informare ar putea reprezenta modalitatea de utilizare a celor mai potrivite resurse disponibile si ar putea crea acea sinergie necesara pentru a imbunatati eficienta serviciilor furnizate.

Decizii bazate pe informatii, XaaS si Big Data: Administrarea infrastructurii IT scalabile

Unele dintre responsabilitatile de baza ale unui guvern sunt satisfacerea nevoilor cetatenilor si indeplinirea asteptarilor in ceea ce priveste serviciile digitale si cele mobile. Pentru realizarea acestora, analistii au o opinie de neclintit: guvernele trebuie sa imbunatateasca nivelul de calitate al deciziilor pe care le iau, plecand de la o noua mentalitate bazata pe informatii augmentate prin colectare de date si analiza – un proces de luare a deciziilor pe baza de informatii (Decision Intelligence). Tot mai multe guverne considera datele un bun strategic si, conform Gartner, solutiile de analiza a datelor le permit agentiilor guvernamentale sa treaca de la un sistem de raportare clasic, la un sistem bazat pe procese autonome si capabilitati de informatii pentru afaceri, care ii ajuta pe oameni sa ia decizii mai bune si sa preintampine provocarile.

Inca de la aparitia COVID-19, utilizarea solutiilor publice de Cloud pentru furnizarea de servicii guvernamentale digitale a devenit absolut necesara pentru castigarea increderii. Solutiile publice de Cloud rulau in mod traditional in alte locatii, dar furnizorii permit acum rularea acestora in centrele de date ale clientilor pentru a respecta in acest fel reglementarile si pentru a securiza datele, aplicatiile si identitatile persoanelor. Orice sub forma de serviciu (sau XaaS) este un concept care se refera la procurarea unei intregi game de servicii IT furnizate prin Cloud, ceea ce asigura scalabilitatea si eficienta serviciilor guvernamentale digitale.

Guvernele folosesc deja solutii de analiza pentru cantitati mari de date, din zona de Big Data, pentru o varietate de servicii publice, precum interventiile de urgenta, prevenirea spalarii banilor, alocarea de resurse si managementul din domeniul sanatatii. Implementarea solutiilor de analiza Big Data, indiferent daca sunt bazate pe un Cloud privat, public sau public in gazduire proprie, necesita un management eficient si scalabil al infrastructurii, astfel incat agentiile guvernamentale sa se poata baza pe solutii care ofera acces securizat si avansat de la distanta si management centralizat si eficient al echipamentelor IT din locatii multiple, pentru mai multe instalari Cloud.

Securitatea si fiabilitatea sunt vitale in operatiunile guvernamentale, astfel incat orice tehnologie adoptata trebuie sa fie sigura si actualizata, precum si scalabila pentru a se potrivi unei varietati de agentii si departamente.

ATEN este specializata in solutii de gestionare a centrelor de date / camere de server robuste si fiabile, solutii sigure pentru desktop, solutii colaborative pentru sali de sedinte si infrastructura superioara de camera de control AV / IT pentru a consolida procesele in operatiunile guvernamentale si pentru a satisface nevoile tuturor departamentelor guvernamentale. Aceste solutii pot fi clasificate in general, dupa cum urmeaza:

Solutii de gestionare a infrastructurii IT pentru furnizarea neintrerupta de servicii si utilitati publice;

Solutii pentru camere de control pentru vizualizarea informatiilor si a datelor in monitorizarea securitatii si supravegherea video

Solutii securizate de acces de la desktop sau de la distanta pentru operatiuni sigure care ajuta in prevenirea amenintarilor cibernetice care devin tot mai periculoase;

Solutii de informare pentru cresterea colaborarii si productivitatii in organizatiile guvernamentale.

Despre ATEN

Infiintata in anul 1979, ATEN International Co., Ltd. (TWSE: 6277), este cel mai mare furnizor de echipamente de conectivitate AV/IT si solutii de administrare. Incluzand solutii KVM, solutii A/V profesionale si solutii inteligente de alimentare, gama de produse ATEN conecteaza, administreaza si optimizeaza echipamentele electronice din mediile corporate, guvernamental, educatie, media si transporturi. ATEN detine peste 570 de brevete inregistrate la nivel international si o echipa de cercetare ce asigura un flux constant de solutii inovatoare, de unde rezulta un portofoliu cuprinzator de produse disponibile la nivel mondial.

Cu sediul in Taiwan, ATEN International Co., Ltd. s-a extins si are astazi subsidiare in China, Japonia, Coreea de Sud, Belgia, Australia, S.U.A, Regatul Unit, Rusia, Turcia, Polonia, India si Romania – cu centre de cercetare in Taiwan, China si Canada.

Pentru mai multe informatii despre ATEN, vizitati www.aten.com.