ATEN International, lider mondial în soluții de conectivitate AV/IT și sisteme complete de administrare, a lansat CS1953 – primul switch KVMP hibrid cu 3 porturi și interfețe DisplayPort și USB-C, care amplifică eficiența KVM prin abilitatea unică a conectorului USB-C de a combina mobilitatea și ergonomia aplicațiilor profesionale și stațiilor de lucru comerciale. Conectând mai multe PC-uri la un monitor cu DisplayPort, utilizatorii beneficiază de o experiență vizuală de top și de performanțe excelente, prin comunicarea ultra-rapidă între computere.

”CS1953 oferă calitate superioară la rezoluție 4K și acces SuperSpeed la o gamă largă de echipamente periferice. Tot mai populară, interfața USB-C permite încărcarea rapidă a dispozitivelor mobile, acces foarte rapid la date și performanțe A/V – totul prin intermediul unui singur cablu. Aceste funcționalități superioare oferă productivitate sporită și mobilitate superioară, ceea ce îl transformă în soluția perfectă nu numai pentru design și aplicații uzuale de birou, ci și pentru domeniul financiar și sănătate, domenii foarte importante în perioada următoare pentru proiectele care se vor implementa în România și regiune”, a declarat Bogdan Mihalcea, Country Manager ATEN Romania.

Datorită conectivității USB-C, nu sunt necesare soluții de andocare pentru conectarea de dispozitive USB-C, ceea ce reduce semnificativ spațiul ocupat pe birou, îmbunătățind în același timp productivitatea. Acest switch KVMP a fost proiectat pentru productivitate sporită și mobilitate superioară, fiind soluția potrivită pentru multe domenii de activitate.

Caracteristici cheie:

Alocarea eficientă a spațiului disponibil și reducerea costurilor – prin intermediul acestei interfețe tot mai populare, CS1953 asigură conectivitatea plug-n-play cu dispozitive mobile (laptopuri, tablete smartphone-uri), fără soluție de andocare, ceea ce reduce atât spațiul necesar, cât și costurile implicate de tehnologizarea spațiului de lucru.

Performanțele A/V excepționale prin DisplayPort – CS1953 intermediază conectivitatea DisplayPort între până la două computere, un monitor și un dispozitiv mobil (prin USB-C). În plus, asigură calitate vizuală superioară la rezoluție 4K, redând în acest fel tot conținutul grafic, paragrafele de text și numerele, cu o precizie excepțională.

Datorită standardului 3.0 de alimentare a dispozitivelor prin intermediul USB-C, acestea se vor încărca de îndată ce sunt conectate la CS1953, redefinind astfel conceptul ce productivitate mobilă.

Accesul SuperSpeed la date – Transfer al datelor cu 5Gbps de pe dispozitivele periferice USB 3.1 conectate, precum camere, imprimante, unități de stocare flash USB și altele.

Echipamentul va fi disponibil în România prin rețeaua de parteneri ATEN.

Despre ATEN

Înființată în anul 1979, ATEN International Co., Ltd. (TWSE: 6277), este cel mai mare furnizor de echipamente de conectivitate AV/IT și soluții de administrare. Incluzând soluții KVM, soluții A/V profesionale și soluții inteligente de alimentare, gama de produse ATEN conectează, administrează și optimizează echipamentele electronice din mediile corporate, guvernamental, educație, media și transporturi. ATEN deține peste 570 de brevete înregistrate la nivel internațional și o echipă de cercetare ce asigură un flux constant de soluții inovatoare, de unde rezultă un portofoliu cuprinzător de produse disponibile la nivel mondial.

Având sediul în Taiwan, ATEN International Co., Ltd. s-a extins și are astăzi subsidiare în China, Japonia, Coreea de Sud, Belgia, Australia, S.U.A, Regatul Unit, Rusia, Turcia, Polonia, India și România – cu centre de cercetare în Taiwan, China și Canada.

Pentru mai multe informații despre ATEN, vizitați www.aten.com.