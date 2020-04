Suntem de aproape o lună acasă pentru a ne proteja de riscurile asociate actualei pandemii. În acest context mulți dintre noi încercăm să ne apropiem de spiritualitate, de suflet, iar românii, prin tradiție, îndeosebi în perioada postului Paștelui, se apropie de esența sufletească prin slujba bisericească. În câteva zile este sărbătoarea Sfintei Învieri în cadrul bisericii catolice, iar pe 19 aprilie este sărbătoarea Sfintei Învieri în biserica ortodoxă. Pentru că fiecare creștin credincios este apropiat de duhovnicul său, de parohia și biserica la care obișnuiește să meargă, acum ne adaptăm la lumea digitală și din acest punct de vedere.

ATEN International, lider mondial în soluții de conectivitate AV/IT și sisteme complete de administrare, susține trecerea spre o lume digitală și în domeniul spiritualității prin echipamentele pe care le pune la dispoziție pentru a asigura transmisiile live din biserici. Preoții se adaptează la această nouă provocare asigurând slujba pentru fiecare creștin în acest mod.

”Fenomenul de digitalizare la nivel național a intrat într-o etapă accelerată din cauza noilor măsuri de distanțare socială cauzate de actuala pandemie. Însă, în această perioadă, pentru mulți dintre noi este absolut necesar să ne asigurăm echilibrul spiritual prin conectarea la mediul ecumenic. Pentru români, în mod tradițional, participarea la slujba de Paște este un obicei pe care majoritatea dintre noi îl respectăm an de an. În acest context poate deveni esențial ca fiecare parohie să asigure transmisia live a slujbelor, îndeosebi a slujbei din noaptea Sfintei Învieri. Compania ATEN este pregătită să asigure soluțiile necesare pentru transmisiile live”, a declarat ing. Bogdan Mihalcea, Country Manager ATEN România.

În acest scop, ATEN pune la dispoziția administratorilor lăcașelor de cult adresa de email Romania@ro.aten.com pentru a primi informații despre cum pot realiza cel mai bine transmisiile live ale slujbelor religioase, atât cu resurse gratuite, cât și prin intermediul unor produse ce pot fi achiziționate online. Astfel, punem la dispoziția celor interesați lista de necesar tehnic, recomandări privind lățimea de bandă de internet pentru transmisie, tipul de camere video ș.a. ATEN oferă gratuit consultanță pentru facilitarea transmisiei live și pregătirea soluțiilor complete în scurtul interval rămas la dispoziție până la Sărbătorile Pascale.

Unul dintre echipamentele propuse de ATEN care simplifică transmisiile live și poate fi folosit în biserici este mixerul AV multicanal UC9020. Soluția este un dispozitiv portabil multifuncțional, cu aplicație software, ce integrează un switch video HD, capabilități de streaming, un convertor video, un splitter și un mixer audio într-un singur pachet, cu format compact. Sunt asigurate suport pentru 3 porturi HDMI, cu funcție de streaming 1080p, aplicația gratuită de editare video și management al calității pentru platforma de streaming live. Iar operarea este foarte simplificată datorită aplicației, nefiind necesară utilizarea unui computer. Se poate asigura transmisia live simultan către două platforme, precum Facebook și YouTube, către un public mai larg. În plus, ATEN UC9020 asigură o portabilitate sporită, fiind operațional numai prin utilizarea unui dispozitiv iPad ca interfață de utilizare. Pentru mai multe informații despre ATEN UC9020, vizitați pagina web dedicată acestuia. Această soluție și multe alte echipamente ATEN asigură transmisia semnalului la o calitate impecabilă și se pot instala cu foarte mare ușurință, deoarece setările necesare pentru operarea echipamentelor tradiționale din domeniul transmisiilor live sunt semnificativ simplificate.

Despre ATEN

Înființată în anul 1979, ATEN International Co., Ltd. (TWSE: 6277), este cel mai mare furnizor de echipamente de conectivitate AV/IT și soluții de administrare. Incluzând soluții KVM, soluții A/V profesionale și soluții inteligente de alimentare, gama de produse ATEN conectează, administrează și optimizează echipamentele electronice din mediile corporate, guvernamental, educație, media și transporturi. ATEN deține peste 570 de brevete înregistrate la nivel internațional și o echipă de cercetare ce asigură un flux constant de soluții inovatoare, de unde rezultă un portofoliu cuprinzător de produse disponibile la nivel mondial.

Având sediul în Taiwan, ATEN International Co., Ltd. s-a extins și are astăzi subsidiare în China, Japonia, Coreea de Sud, Belgia, Australia, S.U.A, Regatul Unit, Rusia, Turcia, Polonia, India și România – cu centre de cercetare în Taiwan, China și Canada.

Pentru mai multe informații despre ATEN, vizitați www.aten.com.