ATEN International, lider mondial în soluții de conectivitate AV/IT și sisteme complete de administrare, a anunțat că evenimentul său ATEN ON! Virtual EXPO se desfășoară astăzi, 28 septembrie. Anul 2020 a fost un an plin de incertitudini și provocări, pandemia schimbând modul în care oamenii își trăiesc viața de zi cu zi. În cadrul acestui eveniment, ATEN a prezentat soluții și perspective inovatoare pentru domeniul administrației publice, educației, domeniului medical și al producției în „noul normal” printr-o serie de discuții cu experții și prezentarea unor exemple din viața reală. Cu o cunoaștere clară și cuprinzătoare a acestor piețe, ATEN vă poate oferi cele mai bune și mai potrivite produse și soluții care pot fi folosite în mod eficient și util pe piața în care activați.

”Cu siguranță 2020 este anul în care curba de adopție a digitalizării a cunoscut o creștere accentuată datorită restricțiilor impuse de pandemie. Întreaga societate a trebuit să se adapteze rapid pentru a face față noului “normal”, iar “unda de șoc” a fost resimțită atât de mediul privat, cât și de cel public. Prin acest prim eveniment, Aten oferă audienței soluții practice și eficiente de virtualizare pentru diverse verticale. Împărtășim din experiența pe care am acumulat-o împreună cu clienții noștri din întreaga lume și oferim sugestii despre cum investițiile în IT pot minimiza impactul situației actuale asupra afacerilor, ba chiar cum pot fi folosite ca metode de creștere susținută ulterior. Invităm pe aceasta cale pe toți cei care doresc, fie ei parteneri Aten sau clienți finali – să se înregistreze și să participe la Conferința ATEN ON, iar în cazul în care sunt interesați de oricare din soluțiile prezentate să contacteze echipa ATEN România”, a declarat Bogdan Mihalcea, Country Manager ATEN România.

Soluțiile ATEN

Soluții pentru domeniul administrației publice: ATEN s-a specializat în furnizarea de soluții robuste și fiabile pentru gestionarea centrelor de date și a camerelor pentru servere, soluții securizate pentru desktop și infrastructură de nivel superior pentru camera de control audio video și IT (AV/IT) pentru a corespunde tuturor nevoilor din structurile administrației publice.

Soluții pentru educație: ATEN oferă o gamă largă de soluții pentru streaming, video switch-uri pentru prezentare și soluții de transmitere a semnalului AV și de control. Acestea asigură calitatea video de înaltă precizie și controlul necesar pentru a răspunde provocărilor din funcționarea aplicațiilor medicale de bază, precum și în cadrul sistemelor medicale integrate cu un nivel mai mare de complexitate.

Soluții pentru domeniul producției: ATEN este specializată în soluții de management KVM-as-RCM de înaltă performanță pentru a îmbunătăți eficiența, pentru control centralizat și pentru a menține operațiunile în siguranță în medii specifice liniilor de producție de înaltă tehnologie, cum ar fi uzine de fabricare a semiconductorilor, linii de asamblare și testare standardizate.

Experts Talks

Mai mult de 20 de sesiuni Expert Talks în cadrul ATEN ON! Virtual EXPO, care a reunit cei mai buni experți din domeniul lor, atât de la headquarterul ATEN, cât și din toată lumea, pentru a vorbi și a împărtăși din expertiza lor. Printre vorbitorii ATEN se numără și Sr. Vice President Nicholas Lin, care lansează provocările din era post-pandemiei și oferă insight-uri despre motivul pentru care ATEN este axat pe cele patru verticale în noua normalitate.

De asemenea, ATEN a reunit experți din diferite țări din întreaga lume pentru a oferi informații valoroase la nivel regional cu privire la subiecte actuale, cum ar fi: Înțelegerea pieței sectorului administrației publice din India, Viitorul orașului inteligent în România, Experiența de dezvoltare pentru aplicațiile necesare la clasă sau sală de instruire din Turcia, Construirea unei experiențe mai colaborative cu ATEN pentru pacienți în SUA, Revoluția Operațională în producția de înaltă tehnologie din Japonia, Educația digitalizată și de la distanță și multe altele.

Evenimentul are loc astăzi, în două sesiuni, iar apoi conținutul video va fi disponibil online pe bază de înregistrare la link: https://www.aten.com/virtual-expo/. Află informații unice despre diferite piețe și regiuni, care te vor ajuta să găsești noi oportunități într-o lume digitală.

Despre ATEN

Înființată în anul 1979, ATEN International Co., Ltd. (TWSE: 6277), este cel mai mare furnizor de echipamente de conectivitate AV/IT și soluții de administrare. Incluzând soluții KVM, soluții A/V profesionale și soluții inteligente de alimentare, gama de produse ATEN conectează, administrează și optimizează echipamentele electronice din mediile corporate, guvernamental, educație, media și transporturi. ATEN deține peste 570 de brevete înregistrate la nivel internațional și o echipă de cercetare ce asigură un flux constant de soluții inovatoare, de unde rezultă un portofoliu cuprinzător de produse disponibile la nivel mondial.

Cu sediul în Taiwan, ATEN International Co., Ltd. s-a extins și are astăzi subsidiare în China, Japonia, Coreea de Sud, Belgia, Australia, S.U.A, Regatul Unit, Rusia, Turcia, Polonia, India și România – cu centre de cercetare în Taiwan, China și Canada.

Pentru mai multe informații despre ATEN, vizitați www.aten.com.