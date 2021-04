ATEN International, lider mondial în soluții de conectivitate AV/IT și sisteme complete de administrare, anunță disponibilitatea CN9950 – un model de switch KVM over IP ce oferă conectivitate DisplayPort și asigură transferul și afișarea de imagini video la rezoluție 4K.

Întrucât munca la distanță și munca de la domiciliu au devenit treptat un nou normal în timpul pandemiei, cererea pentru comutatoare KVM over IP a crescut considerabil. CN9950 oferă capacitatea de acces la distanță peste rețeaua Internet prin protocolul IP la un PC sau un server dedicat printr-o conexiune de rețea directă la nivel de BIOS, protejată la atacuri cibernetice, și se adaugă modelelor anterioare cu calitate vizuală avansată, oferind rezoluții de până la 4K DCI. Modelul permite accesul la distanță securizat la resurse audio, video și media virtuale digitale, facilitând partajarea instantanee a fișierelor și actualizările de sistem prin rețea fără a fi nevoie de instalare sau configurare suplimentară a software-ului. Odată cu integrarea CN9950 în rețelele proprii, companiile și organizațiile guvernamentale sunt capabile să asigure calitatea și eficiența muncii la distanță.

CN9950 oferă capacitate over-IP pentru acces la distanță la un PC sau server dedicat printr-o conexiune de rețea directă la nivel de BIOS, rezistentă la atacuri cibernetice

Printre caracteristicile principale ale acestui model de switch se numără:

Acces de la distanță protejat de securitate – Oferă o conexiune directă la nivel de BIOS la computerul sau serverul dedicat pentru a permite accesul instantaneu de la distanță din diferite locații fără a necesita instalare sau configurare suplimentară de software

Conectivitate redundantă pentru alimentare cu energie – Este echipat cu conectivitate dual LAN / power care consolidează fiabilitatea sistemului, menținând alimentarea neîntreruptă pentru operațiuni în orice situație de urgență

Suport media virtual pentru actualizarea promptă a sistemului – Permite suportul media virtual autorizat pentru a rula fișiere de aplicații și pentru a efectua instalări de software prin rețea; acest lucru este util mai ales pentru diagnosticarea și depanarea problemelor de rețea și BIOS, precum și pentru efectuarea actualizărilor de software și a patch-urilor pentru a vă menține sistemul actualizat

Conectivitate DI și releu pentru abordarea de urgență – Are încorporat un terminal de control cu ​​5 pini pentru o conexiune de intrare DI pentru alerte de sistem (de la un termometru, senzor de umiditate, senzor de ușă), precum și un releu terminal pentru caracteristica de pornire virtuală prin care se repornește de la distanță un PC sau server blocat pentru a asigura disponibilitatea constantă a sistemului pentru aplicațiile critice

Calea hardware de acces la distanță este separată de rețeaua de operare pentru a menține securitatea datelor și a fluxului de lucru end to end

„Switch-ul KVM over-IP CN9950 este ideal pentru organizațiile și companiile cu mai multe locații de birouri prin conectarea locurilor de muncă locale și cele de la distanță cu o conexiune simplă, fără restricții sau pierderi de productivitate. Este o soluție sigură și practică ce contribuie la menținerea unui ritm de lucru și asigurarea serviciilor necesare angajaților companiilor indiferent de unde lucrează aceștia în perioada complicată a pandemiei”, a declarat Bogdan Mihalcea, Country Manager ATEN Romania. Echipamentul va fi disponibil în România prin rețeaua de parteneri ATEN.

Despre ATEN

Înființată în anul 1979, ATEN International Co., Ltd. (TWSE: 6277), este cel mai mare furnizor de echipamente de conectivitate AV/IT și soluții de administrare. Incluzând soluții KVM, soluții A/V profesionale și soluții inteligente de alimentare, gama de produse ATEN conectează, administrează și optimizează echipamentele electronice din mediile corporate, guvernamental, educație, media și transporturi. ATEN deține peste 570 de brevete înregistrate la nivel internațional și o echipă de cercetare ce asigură un flux constant de soluții inovatoare, de unde rezultă un portofoliu cuprinzător de produse disponibile la nivel mondial.

Având sediul în Taiwan, ATEN International Co., Ltd. s-a extins și are astăzi subsidiare în China, Japonia, Coreea de Sud, Belgia, Australia, S.U.A, Regatul Unit, Rusia, Turcia, Polonia, India și România – cu centre de cercetare în Taiwan, China și Canada.

Pentru mai multe informații despre ATEN, vizitați www.aten.com.