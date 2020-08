ATEN International, lider mondial în soluții de conectivitate AV/IT și sisteme complete de administrare, anunță astăzi în premieră prima sa expoziție virtuală în care va prezenta soluții în premieră – ATEN ON! care va avea loc pe 28 septembrie 2020. Organizații și persoane din toate domeniile se adaptează rapid la noile schimbări cauzate de pandemia de COVID-19, care a afectat afacerile, școlile și instituțiile statului. Munca la distanță sau învățarea la distanță solicită investiții puternice și multe afaceri vor avea nevoie să ofere servicii online într-un viitor predictibil.

ATEN ON! Este următorul pas în călătoria noastră prin care transformăm noua normalitate într-o normalitate mai bună. Prin acest eveniment virtual, veți avea parte de accesul exclusiv la discuțiile Experților ATEN, având prilejul de a interacționa cu ei. Vor fi lansări live de produs și un tur virtual al soluțiilor ATEN de top pentru domeniul public, al educației, sănătății și producției.

”Noua realitate virtuală ne provoacă să fim pregătiți, să înțelegem ceea ce va urma și să avem condițiile pentru a fi mai eficienți, a aborda cu soluția potrivită fiecare provocare. Participând la expoziția virtuală ATEN ON! vom ști cum să ne dezvoltăm afacerea mai eficient, răspunzând tendințelor actuale ale pieței”, declară Bogdan Mihalcea, Country Manager ATEN România.

La link puteți afla, ca o primă impresie, ceea ce ATEN va prezenta la expoziția virtuală ATEN ON! Vă invităm să vă înregistrați pentru a salva timpul necesar în agendă. Așteptăm cu nerăbdare să ne întânim acolo! Când? Pe 28 septembrie, la ora 11 AM (GMT+8).

Despre ATEN

Înființată în anul 1979, ATEN International Co., Ltd. (TWSE: 6277), este cel mai mare furnizor de echipamente de conectivitate AV/IT și soluții de administrare. Incluzând soluții KVM, soluții A/V profesionale și soluții inteligente de alimentare, gama de produse ATEN conectează, administrează și optimizează echipamentele electronice din mediile corporate, guvernamental, educație, media și transporturi. ATEN deține peste 570 de brevete înregistrate la nivel internațional și o echipă de cercetare ce asigură un flux constant de soluții inovatoare, de unde rezultă un portofoliu cuprinzător de produse disponibile la nivel mondial.

Având sediul în Taiwan, ATEN International Co., Ltd. s-a extins și are astăzi subsidiare în China, Japonia, Coreea de Sud, Belgia, Australia, S.U.A, Regatul Unit, Rusia, Turcia, Polonia, India și România – cu centre de cercetare în Taiwan, China și Canada.

Pentru mai multe informații despre ATEN, vizitați www.aten.com.