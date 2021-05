ATEN International, lider mondial in solutii de conectivitate AV/IT si sisteme complete de administrare, a anuntat ca trei dintre echipamentele sale – UC9040 StreamLIVE PRO, VP2120 Seamless Presentation Switch with Quad View Multistreaming si VM3250 Modular Matrix Switch – au fost selectate pentru a participa la Inavation Awards. Pe langa calitatea produselor sale, ATEN se bazeaza si pe voturile utilizatorilor pentru a obtine premii in aceasta competitie.

Inavation Awards reprezinta un punct de referinta in industria A/V mondiala, premiile reprezinta o referinta pentru integratorii de sistem, consultantii si managerii de tehnologie din Europa, Orientul Mijlociu, Africa si nu numai. Distinctiile se acorda pentru design de exceptie, proiecte de integrare si solutii de management cu scopul de a evidentia pentru utilizatori cele mai reusite creatii din acest domeniu. Prin urmare, ATEN are toate motivele pentru a se mandri ca numele sau apare de trei ori pe lista de 69 de finalisti din zona de tehnologie, la categoriile Sisteme de comunicatii si colaborare, Distribuirea semnalelor si Streaming. Stabilirea celor 10 castigatori – cate unul pentru fiecare categorie in parte – se va face in urma unui procedeu mai complex, care implica pe de o parte punctajele acordate de juriu, iar pe de alta parte voturile publicului. Din acest motiv, ATEN ii indeamna pe toti cei care cunosc tehnologia sa sa isi exprime aprecierea prin acordarea de voturi la Inavation Awards accesand pagina web dedicata.

Nominalizat ca finalist in categoria Sisteme de comunicatii si colaborare, ATEN VP2120 este un switch pentru prezentari, care integreaza si un switch matrix, suport pentru streaming A/V si mixer audio, alaturi de functii de colaborare – totul intr-un design foarte compact. Acesta este prevazut cu port HDMI pentru intrare si doua pentru iesire, precum si cu patru canale bidirectionale pentru streaming, permitand astfel utilizatorilor sa colaboreze pe durata sedintelor folosindu-si propriile dispozitive, indiferent ca este vorba despre laptopuri sau smartphone-uri. Intregul proces este conceput intr-un mod cat se poate de intuitiv, prezentarea continutului fiind posibila atat prin intermediul interfetei grafice web, cat si folosind aplicatia ATEN Video Presentation Control pe dispozitive Android sau iOS.

Switch-ul matrix modular 32×32 VM3250 este pretendent la titlu in categoria Distribuirea semnalelor si propune un acces avansat si control in timp real al mai multor dispozitive A/V, instalate in aceeasi locatie sau intr-o locatie diferita. El permite instalarea a 8 module pentru intrare si alte 8 pentru iesire, pentru un total de 32 de intrari si 32 de iesiri. Astfel faciliteaza redarea semnalelor in timp real, precum si administrarea de instalari tip Video Wall. Printre optiunile de conectivitate se numara HDMI, DVI, DisplayPort si HDBaseT, ceea ce inseamna ca echipamentul este adecvat pentru o gama foarte variata de aplicatii. Iar pe langa aceste avantaje, el este prevazut cu o interfata grafica ce detine deja premiul pentru design Red Dot.

Mixerul audio-video multifunctional portabil UC9040 candideaza in categoria Streaming, cu functii de captura video 1080p, inregistrare video, switch video, broadcasting video, convertor video, splitter video si mixer audio. Prin combinarea acestora intr-un format compact, el isi propune eliminarea dificultatilor pe care le intampina utilizatorii atunci cand instaleaza, configureaza si opereaza mai multe dispozitive diferite. ATEN UC9040 faciliteaza streamingul semnalului video HDMI catre platforme cunoscute, precum YouTube Live, Facebook si Twitch, iar pentru a simplifica procesele de monitorizare, editare si aplicare de efecte sau setari PiP si PbP, foloseste aplicatia extrem de intuitiva OnAir Pro.

Campania de votare Inavation Awards este deschisa pentru toti finalistii din zona de tehnologie si se desfasoara pana la sfarsitul lunii mai. La final, punctajele acordate de juriu, impreuna cu voturile acordate de public, vor determina cei 10 castigatori din totalul de 69 participanti. Produsele ATEN pot fi votate accesand pagina web dedicata.

Despre ATEN

Infiintata in anul 1979, ATEN International Co., Ltd. (TWSE: 6277), este cel mai mare furnizor de echipamente de conectivitate AV/IT si solutii de administrare. Incluzand solutii KVM, solutii A/V profesionale si solutii inteligente de alimentare, gama de produse ATEN conecteaza, administreaza si optimizeaza echipamentele electronice din mediile corporate, guvernamental, educatie, media si transporturi. ATEN detine peste 570 de brevete inregistrate la nivel international si o echipa de cercetare ce asigura un flux constant de solutii inovatoare, de unde rezulta un portofoliu cuprinzator de produse disponibile la nivel mondial.

Avand sediul in Taiwan, ATEN International Co., Ltd. s-a extins si are astazi subsidiare in China, Japonia, Coreea de Sud, Belgia, Australia, S.U.A, Regatul Unit, Rusia, Turcia, Polonia, India si Romania – cu centre de cercetare in Taiwan, China si Canada.

Pentru mai multe informatii despre ATEN, vizitati www.aten.com.