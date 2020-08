ATEN International, lider mondial în soluții de conectivitate AV/IT și sisteme complete de administrare, anunță noi soluții de digitalizare a primăriilor și instituțiilor din administrația publică.

”Digitalizarea instituțiilor publice reprezintă un subiect fierbinte, întrucât în societatea modernă nicio organizație nu poate opera eficient și nu poate oferi servicii de calitate dacă nu dispune de tehnologie. Iar pentru fiecare cetățean, instituția publică de unde se informează și unde digitalizarea devine absolut necesară este primăria și instituțiile colaterale care își asumă responsabilitatea pentru administrarea întregii comunități locale. Soluțiile ATEN vin să răspundă acestor nevoi printr-un nivel înalt de calitate, produsele noastre fiind testate și certificate în nenumărate scenarii de utilizare specifice administrației publice”, a declarat Bogdan Mihalcea, Country Manager ATEN România.

De la a discuta despre digitalizare, despre necesitatea sa și despre beneficiile pe care le poate aduce, până la alegerea soluțiilor adecvate și a echipamentelor necesare, este o cale complexă de parcurs, în care majoritatea primăriilor se află abia la primii pași. De aceea, ATEN, lider mondial în soluții de conectivitate AV/IT și sisteme complete de administrare, propune câteva recomandări de soluții care aduc beneficii reale cetățenilor. Aceste soluții au în vedere operarea mai eficientă a primăriilor și a altor instituții publice.

Întrucât cetățeanul este principalul beneficiar al serviciilor oferite de primărie, aspectul de bază pe care ar trebui să îl aibă în vedere instituțiile publice este digitalizarea zonelor de așteptare sau a altor zone cu care vizitatorii intră contact. Astfel de spații pot fi valorificate prin difuzarea de materiale informative, de organizare sau de promovare, iar punerea în practică a unei astfel de idei nu este deloc complicată dacă se aleg echipamentele potrivite. Soluția propusă de ATEN are la bază un media player cu switch video matrix încorporat – VS1912. Echipat cu 12 porturi DP, acesta permite crearea unui Video Wall cu până la 12 ecrane, asigurând suport pentru design creativ, asimetric. Din acest motiv, este perfect pentru orice scenariu de utilizare, ceea ce îl face ideal pentru spațiile de așteptare și zonele de acces din primării, a căror configurație poate varia semnificativ de la o locație la alta. Configurarea soluției și furnizarea conținutului care urmează a fi redat se realizează ușor, cu ajutorul unui PC, prin rețea, fără software suplimentar. Funcționarea este flexibilă, VS1912 oferind printre altele posibilitatea de a programa liste și programe de redare, pe zile, săptămâni sau chiar luni înainte. În plus, echipamentul este prevăzut cu două porturi RS-232 bidirecționale pentru controlul ecranelor conectate, o intrare HDMI pentru preluarea unei surse de semnal externe și porturi USB pentru importarea de setări și a programelor de redare. Soluția ATEN asigură controlul afișajului în orice scenariu de utilizare, în spațiile de așteptare sau zone de acces din primării, iar configurația poate varia semnificativ de la o locație la alta sau de la un scenariu de utilizare la altul.

Distribuție perfectă a conținutului sursei Audio /Video pe multiple moduri de afișare

Ca alternativă, se poate opta pentru un video matrix cu soluție de scalare încorporată – VM6809H. Acesta este prevăzut cu 8 intrări și 9 ieșiri HDMI cu suport 4K, ceea ce îl recomandă pentru redarea de imagini la o calitate superioară pe un video wall 3×3 care să asigure o calitate bună a afișării în orice condiții. Iar datorită soluției de scalare încorporate, este posibilă modificarea rezoluției, în funcție de necesități. Pentru crearea unui video wall, se pot alege atât televizoare și monitoare clasice, dar recomandăm ecrane specifice de videowall, cu diagonala mare: 49” sau 55’’ și ramă de 0.9mm, 1.8mm sau 3.5mm.

Indiferent dacă este vorba despre spații de așteptare și zone de acces sau săli pentru ședințe, săli de consiliu sau de conferințe, ATEN are în portofoliu întotdeauna produsele adecvate pentru instalarea rapidă, cu configurare simplificată și standarde ridicate de calitate. Totodată, partenerii ATEN dispun de cunoștințele și experiența necesară pentru a recomanda întotdeauna utilizatorilor acele echipamente care asigură cel mai bun raport performanță/ preț, prin proiectarea de soluții personalizate pentru fiecare scenariu în parte. Recomandarea acestor soluții pentru primării și alte instituții publice este un bun exemplu în acest sens, ilustrând cât de ușor poate fi eficientizată activitatea dintr-o instituție publică, atunci când tehnologia este folosită într-un mod inteligent.

