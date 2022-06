De ce a ales arhiducele Franz Ferdinand, moștenitor al tronului Austriei, să viziteze capitala Bosniei în această vară a vrajbei balcanice nu vom ști niciodată cu certitudine. „Această vizită”, scria Rebecca West, „a reprezentat un gest atât de sinucigaș, încât îți vine să răsfoiești filele cărților de istorie în căutarea unei explicații, în cazul în care nu a fost cumva convins de cineva în acest sens. Dar, dacă se poate spune despre cineva că s-a dus undeva din propria voință, atunci acesta a fost Franz Ferdinand la Sarajevo.”

Cu numai opt ani înainte, Bosnia fusese anexată de Austro-Ungaria, înfuriindu-i pe sârbii ultranaționaliști, care formau majoritatea populației Bosniei și care sperau într-o eventuală unire cu Serbia. Sentimentele antiaustriece ajunseseră deja la apogeu, exacerbate acum de decizia lui Franz Ferdinand de a superviza exercițiile militare din Bosnia, în calitatea sa de inspector general al armatei austro-ungare.

După anunțarea călătoriei, guvernul sârb, nici pe departe un prieten al Austriei, a alertat Viena în privința posibilității crescute de tentativă de atentat din partea grupului iredentist Crna Ruka sau Mâna Neagră, intitulat oficial Ujedinjenje ili Smrt (Unificare sau moarte).

Această organizație de tristă amintire devenise atât de puternică, încât, în 1913, conducătorul ei a fost numit șef al serviciilor de informații aparținând statului major general sârb.

Surd la toate recomandările și avertismentele, ambițiosul și nepopularul Franz Ferdinand a hotărât să-și ducă la bun sfârșit inspecția militară, probabil considerând că această vizită era o repetiție pentru când avea să devină el însuși împărat. Indiferent care au fost motivele sale, s-a dus, dovedindu-se mai mult arhi-inconștient decât arhi-duce.

După ce participase două zile la manevrele armatei austriece, desfășurate, în mod provocator, în apropierea frontierei sârbe, Franz Ferdinand, căruia i se alăturase de-acum și soția sa, Sofia, a început o plimbare prin Sarajevo, la ora 10, în dimineața acestei zile de duminică – o alegere ofensatoare, de vreme ce era ziua de Vidovdan, sărbătoarea națională a Serbiei.

Ai crede că, în asemenea împrejurări, de-a lungul întregului traseu, ar fi fost postată armata austriacă. Însă nu a existat nici măcar un singur soldat austriac, doar poliție locală. Și cu siguranță turul ar fi trebuit să fie contramandat după ce cineva a aruncat o bombă care a ricoșat din geamul automobilului regal și a explodat sub următoarea mașină, rănind un aghiotant. Însă turul a continuat exact cum fusese programat, spre primăria orașului.

Aici, festivitățile de primire au fost scurtate și s-a căzut de acord asupra unei schimbări a itinerarului, însă întâmplarea a făcut că nimeni nu i-a informat în această privință și pe șoferi. La ora 11:15 turul a fost reluat. Când mașina din față, în care se afla viceprimarul orașului Sarajevo, a virat pentru a urma în continuare vechiul traseu, în rândul personalului de securitate s-a produs confuzie. A doua mașină, în care se afla familia regală, s-a oprit până la lămurirea lucrurilor.

În acest moment, un student bosniac și membru al Mâinii Negre în vârstă de 19 ani, pe nume Gavrilo Princip, a ieșit din mulțimea de gură-cască, a scos un revolver și a tras, un glonț lovindu-l pe arhiduce și un altul pe soția lui, care se aruncase peste el ca să-l protejeze. Amândoi au murit în câteva minute. Era a 14-a aniversare a căsătoriei lor.

Princip a fost prins pe loc, judecat în decurs de patru luni și condamnat la 20 de ani de închisoare, pedeapsa maximă pentru criminalii sub 20 de ani. În mai puțin de patru ani avea să moară de tuberculoză.

Însă, la o lună și o zi de la asasinat, chiar înainte ca Princip să compară în fața tribunalului, Austria a declarat război Serbiei, precipitând declanșarea Primului Război Mondial.

Tot la 28 iunie:

1491: Se naște Henric al VIII-lea, în Palatul Greenwich.

1519: Carol I al Spaniei este ales împărat al Sfântului Imperiu Roman sub numele de Carol al V-lea sau Carol Quintul.

1712: Se naște filosoful francez Jean-Jacques Rousseau.

1762: Cu ajutorul amantului ei, Grigori Orlov, Ecaterina cea Mare pune mâna pe tronul Rusiei după o lovitură de stat îndreptată împotriva soțului ei.

1836: Moare cel de-al patrulea președinte american, James Madison.

1838: Este încoronată regina Victoria.

1912: Se naște, la Roman, Sergiu Celibidache, dirjitor și compozitor de geniu.

Geo Alupoae, critic de teatru.