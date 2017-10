Miscarea de Protectia consumatorilor la nivel european a transmis o alerta cu privire la ceasurile smart destinate copiilor.

Unii parinti doresc sa fie in contact cu copii lor in permanenta si sa tina evidenta locului in care sunt acestia in orice moment. In acest moment, populare sunt ceasurile smart (smartwatches) care pot fi folosite pentru a permite urmarirea in timp real din punct de vedere a localizarii copiilor cat si comunicarea cu acestia.

Conform analizei realizate de Consiliul Consumatorilor din Norvegia realizat in parteneriat cu o firma de Securitate, pe aceste tipuri de produse, au reiesit informatii ce pot fi alarmante pentru parintii care au achizitionat astfel de produse. Se pune intrebarea daca in loc sa pastreze siguranta copiilor, acestia de fapt pot pune in pericol siguranta acestora ?

Erorile constatate :

1. Defecte grave de Securitate :Cu usurinta o persoana straina poate prelua controlul ceasului si poate urmari si comunica cu copilul. Ei vor putea sa urmareasca copilul in timp ce se misca sau sa para ca acesta este undeva unde de fapt nu este in realitate. Datele sunt transmise si stocate fara a fi criptate.

2. Sentimentul fals de Securitate :Functiile SOS din ceasurile Viksfjord si Gator sunt foarte slabe. Alertele transmise atunci cand copilul paraseste o zona permisa sunt, deasemenea foarte slabe.

3. Termeni si conditii ilegale si inexistente : unele dintre aplicatiile associate ceasurilor nu au termeni si conditii. De asemenea, nu se pot sterge datele sau contul de utilizator. Acestea sunt incalcari atat din Legea privind controlul marketingului norvegia, cat si in Legea privind datele cu caracter personal.

InfoCons va demara o actiune de monitorizare a pietei din Romania, cu privire la aceste produse.

„Este foarte grav atunci când produsele care pretind o siguranta a copiilor, de fapt le pun în pericol din cauza securității slabe și a caracteristicilor care nu funcționează corect”, spune Finn Myrstad, directorul politicii digitale la Consiliul Norvegian al Consumatorilor.

