Numărul sucevenilor diagnosticați cu afecțiuni respiratorii crește de la o săptămînă la alta. Deocamdată, în județ nu a fost semnalat nici un caz de gripă. DSP Suceava face recomandări care să ne ajute să ne ferim de bolile respiratorii de sezon. Vaccinul antigripal constituie cel mai eficient mod de prevenire a gripei, dar și respectarea regulilor de igienă este extrem de importantă. Săptămîna trecută, 2.790 de suceveni au fost diagnosticați cu afecțiuni respiratorii, cu 11 în plus comparativ cu intervalul precedent. Potrivit unui raport al Direcției de Sănătate Publică, în perioada 6-12 noiembrie s-au înregistrat 2.245 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, cu 44 de internări, și 555 cazuri de pneumonie, cu 67 de internări. Deocamdată, în județ nu a fost semnalat nici un caz de gripă. Pînă acum, DSP Suceava a primit, într-o primă tranșă, mai puțin de 800 de doze de vaccin antigripal din cele 55.000 solicitate Ministerului Sănătății. Potrivit DSP, infecţiile acute de căi respiratorii superioare sunt foarte contagioase, ce se transmit uşor de la o persoană la alta. Sunt cauzate de virusuri şi apar frecvent în sezonul rece. Sunt cunoscute sub diverse denumiri, cum ar fi: guturai, răceală comună, rinită acută, rinofaringită, bronşită, laringo-traheită, stări febrile, etc., cea mai gravă ca formă de manifestare fiind gripa. Iată cîteva măsuri necesare pentru scăderea riscurilor de îmbolnăvire: Pentru întărirea organismului – consum de fructe (citrice) şi legume proaspete, bogate în vitamina C şi/sau consum de vitamina C din preparate farmaceutice: alimentaţie corespunzătoare; consum zilnic de lichide (ceaiuri calde, sucuri naturale, supe/ciorbe); petrecerea timpului liber în aer curat; Îmbrăcăminte şi încălţăminte adecvată sezonului. Evitarea expunerii la frig timp îndelungat. Evitarea locurilor aglomerate – mijloace de transport în comun, săli de spectacol, discoteci, supermarketuri, etc. Zilnic trebuie făcută aerisirea obligatorie a spaţiilor de locuit şi de muncă. Se recomandă respectarea regulilor de igienă individuală: folosirea batistei (de recomandat de unică folosinţă) în caz de nevoie (strănut, tuse). Evitarea contactului cu persoanele bolnave, a vizitelor la domiciliu şi în spitale. Respectarea regulilor de igienă colectivă: nefrecventarea colectivităţilor de către persoanele bolnave până la vindecare totală (locuri de muncă, şcoli); Evitarea automedicaţiei este o altă recomandare extrem de importantă: în caz de boală este necesară adresarea la medicul de familie şi respectarea sfaturilor primite de la acesta. Preventiv, se recomandă: vaccinarea, în lipsa simptomelor caracteristice bolii, la indicaţia şi sub supraveghere medicală. Vaccinul antigripal constituie cel mai eficient mod de prevenire a gripei. Medicii recomandă vaccinarea anuală atât pentru adulţi, cât şi pentru copiii ce prezintă o formă severă de astm. Cu toate că este recomandat pentru toată populaţia, există anumite categorii pentru care vaccinul antigripal este mai mult decât indicat: personalul medical sau infirmierii care au contact permanent cu bolnavi, adulţii şi copiii cu probleme cardiace sau pulmonare, adulţii şi copiii cu diabet, probleme renale, anemie sau sistem imuno-deficitar, femeile însărcinate cu risc crescut pe durata sarcinii, copiii aflaţi în tratament prelungit cu aspirină şi persoanele peste 65 de ani.