Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, atrage atenția că păcatele nu sunt iertate exact în clipa în care se citește rugăciunea de dezlegare așa cum tind să creadă unii credincioși. ”Păcatele sunt iertate prin spovedanie, împlinirea canonului și dezlegare; însă începutul îl pune venirea în sine și hotărârea de a nu mai păcătui”, a răspuns IPS Calinic.

