Meteorologii au emis o nouă avertizare cod galben de ploi, care vizează și Suceava. Conform ANM, până sâmbătă, 28 iulie, la ora 21.00, în Moldova, sudul și estul Transilvaniei, local în Dobrogea și Muntenia, precum și în zonele de munte, vor fi intervale de timp cu instabilitate atmosferică accentuată. Instabilitatea se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină.

Cantitățile de apă vor depăși 20-25 de l/mp și pe arii restrânse 50-70 de l/mp.

