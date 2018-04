Poliţia desfăşoară activităţi de căutare a persoanei dispărute BRADU IULIA-GABRIELA, de 17 de ani, din comuna Dolhești, judeţul Suceava, care, la data de 23.04.2018, a plecat voluntar de la adresa unde locuia fără forme legale, din orașul Liteni, județul Suceava și nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmente: înălțime 1,65 m, greutate 50 kg, ochi căprui, păr brunet, vopsit, de lungime medie.

În momentul dispariției, era îmbrăcată cu pantaloni cu imprimeu camuflaj, cămașă de culoare albă, geacă de piele de culoare neagră.

În cazul în care deţineţi date cu privire la persoana în cauză, vă rugăm să apelaţi Poliţia prin 112 sau să vă adresaţi celei mai apropiate unităţi de poliţie.