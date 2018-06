Poliţia desfăşoară activităţi de căutare a persoanei dispărute TIMOFTE MĂDĂLINA-LILIANA, de 17 ani, din satul Dolheștii Mari, jud Suceava, care, la data de 02.06.2018, a plecat de la domiciliu şi nu a mai revenit.

Semnalmente: înălțime aproximativ 1,55-1,60 m, greutate aproximativ 50-55 kg, păr lung, blond, des, cărare pe mijloc, nas drept, are o cicatrice pe umărul stâng sub formă de linie orizontală.

La data dispariției era îmbrăcată cu blugi de culoare albastră, rupți în partea din față, maieu culoare neagră cu bretele, hanorac negru, de catifea, cu glugă și era încălțată cu balerini din catifea.

În cazul în care deţineţi date cu privire la persoana în cauză, vă rugăm să apelaţi Poliţia prin 112 sau să vă adresaţi celei mai apropiate unităţi de poliţie.