Poliţia desfăşoară activităţi de căutare a persoanei dispărute BERCEA PETRONELA-MIHAELA, de 17 ani, domiciliată în comuna Vama, județul Suceava, care, la data de 05.02.2018, în jurul orei 12.00, a plecat de la domiciliu, luând-o cu ea şi pe fiica sa Bercea Noemi Sofia în vârstă de 9 luni, și nu a mai revenit.

Semnalmente: înălțimea aproximativă 1,60 metri, 53 kg, constituție atletică, ten măsliniu, față ovală, părul vopsit blond, nu are semne din naștere, cicatrici sau tatuaje.

La momentul plecarii de la domiciliu aceasta era îmbrăcată cu o geacă din fâș de culoare albastră, blugi de culoare neagră și botine de culoare neagră.

În cazul în care deţineţi date cu privire la persoana în cauză, vă rugăm să apelaţi Poliţia prin 112 sau să vă adresaţi celei mai apropiate unităţi de poliţie.