Atleta dorneancă Costiuc Claudia a luat startul în Finala Campionatului Național de Seniori, găzduită în ultimul weekend al lunii iunie de Cluj Napoca. Sportiva pregătita de antrenorul Prâsneac Cristian a avut o prestație excelentă în proba de 800 de metri terminând-o în 2 minute, 06 secunde și 78 de sutimi. Acest rezultat i-a adus Claudiei Costiuc poziția a patra.

Atleta din municipiul Vatra-Dornei, Costiuc Claudia legitimata la CSM Dorna Vatra-Dornei, s-a calificat la Campionatul Mondial U 20 din Lima/Peru după ce în weekendul trecut, la Cluj-Napoca, a realizat baremul de calificare.

Antrenorul Prâsneac Cristian a declarat: ”Lucrez cu sportiva Costiuc Claudia de 7 ani de zile. Este o sportivă foarte serioasă în pregătire și in competiții este un model pentru mulți copii din Țara Dornelor . Pentru un club mic că CSM Dorna este o mare performanța. Sperăm că in urmatoarele 9 săptamani căte mai sunt păna la startul Campionatului Mondial din localitatea Lima din Peru să avem aproape admistrația locala și conducerea clubului. Cred că cu ajutorul comunitații locale putem face o figura frumoasă și să ducem numele de Vatra-Dornei pe un loc căt mai sus în clasamentul mondial . In final aș vrea să aduc mulțumiri și societății Apa Bucovina care este lănga sportivă noastra. Aducem mulțumiri și celor de la Sala de Sport de la Poiana Stampei pentru gratuitate la stadion și la refacere”.