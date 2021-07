Forță și determinare într-o mână de om. O fetiță plăpândă de doar 1,65 de metri înălțime încearcă să-și facă loc în lumea mare și dură a atletismului mondial. Mai exact încearcă să sară cât mai sus. Este vorba de Rebecca Mihalescul are 19 ani, s-a născut în Italia la Verona și este specializată la săritura în înălțime. Originea ei este însă aici la Suceava. Provine din familia Mihalescul cea care a pus pe picioare compania Marelvi, o companie de top la nivel național. Este chiar nepoata lui Dumitru Mihalescul, om de afaceri, fost deputat. De top este și Rebecca care are deja la activ două titluri de campioană a Italiei categoria juniori U20 la săritura în înălțime ambele obținute în acest an. Primul titlu a fost câștigat indoor la 6 februarie cu o săritură de 1,80 m iar al doilea în oudoor pe 12 iunie cu o săritură de 1,81 m care reprezintă și recordul ei personal. ”Anul 2021 l-am început cu rezultate bune. Pe 24 ianuarie am sărit 1,82 m și am făcut minimul necesar pentru participarea la Campionatul European U20 și la Campionatul Mondial U20. Pe 20 februarie am sărit 1,84 m și am luat locul 2 la faza națională absolută”, a povestit Rebecca. Ea a amintit că în 2020 s-a clasat pe locul 2 la faza națională U20 cu o săritură de 1,80 m iar la campionatul național U20 din același an a ocupat poziția a treia pe podium cu o săritură de 1,77 m.

”Visul meu este să merg la Olimpiadă și să demonstrez că pot să sar și mai mult chiar dacă sunt micuță de doar 1,65 m”

Rebecca Mihalescul a fost prezentă în perioada 13-19 iulie la Campionatele Europene de Atletism pentru juniori U20 de la Tallin-Estonia unde a reușit o săritură de 1,78 m ce a plasat-o pe locul 15 iar în perioada 17 -22 august va merge la Campionatul Mondial de juniori U20 de la Nairobi-Kenya. Rebecca povestește că a început să practice atletismul la vârsta de11 ani la școala cu profesorul de educație fizică cel care a trimis-o la un antrenor specializat la săritura în înălțime, Arturo Clementel, care a propulsat-o către titlul de campioană a Italiei. Atleta italiană de origine suceveană susține că se antrenează de 5-6 ori pe săptămână câte două ore și că merge 40 de km cu trenul ca să ajung la antrenament ”dar mă sacrific pentru că îmi place”. Rebecca amintește că 2020 a fost cea mai grea perioadă a sa având în vedere pandemia de coronavirus și că atunci s-a antrenat în casă, în garaj și în grădină. ”Vreau să câștig în viitor toate concursurile internaționale dacă o să ne permită covidul. Visul meu este să merg la Olimpiadă și să demonstrez că pot să sar și mai mult chiar dacă sunt micuță de doar 1,65 m”, a conchis Rebecca Mihalescul.

Vezi săritura pe: https://www.facebook.com/suceavanews/videos/3187899034771047