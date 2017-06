Cel mai bun atlet al României pe 2016, Andrei Gag, participă în aceste zile cu delegația țării noastre la Cupa Europei pe echipe. Competiția se desfășoara în Finlanda, în perioada 21-26 iunie, iar sportivul legitimat la Clubul Sportiv Universitar din Suceava concurează în proba care l-a consacrat, aruncarea greutății.

Înaintea Cupei Europei, Andrei Gag a participat la un meeting atletic în Lisabona. Sportivul pregătit de Ioan Zanfirache la CSU Suceava a obţinut rezultatul de 19,26 metri, cu care s-a clasat în final pe locul 4. Chiar dacă la antrenamente a aruncat şi peste 21 de metri, arădeanul nu a reuşit să depăşească, în cadrul concursului din capitala Portugaliei, graniţa celor 20 de metri.

“Vin după ceva probleme medicale, pentru că am avut două coaste fisurate. Nu am simţit dureri la acest concurs, mă bucur că am încheiat cu bine competiţia şi sper să arunc mult mai bine la Cupa Europei”, a afirmat Andrei Gag.

În acest an, atletul de la CSU Suceava este campion naţional de sală, medaliat cu bronz balcanic şi a încheiat al şaptelea la Cupa Europei din Spania.

Principalul obiectiv al lui Andrei Gag în 2017 îl reprezintă calificarea la Campionatul Mondialul de la Londra, baremul pentru acest concurs fiind de 20,50 metri.