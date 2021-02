Primăria municipiului Fălticeni construiește un bloc ANL cu 12 unități locative pentru medici. Anunțul a fost făcut de primarul Gheorghe Cătălin Coman care a declarat că această investiție reprezintă un atuu important în atragerea de medici noi care să profeseze la spitalul municipal și care să conducă la creșterea calității actului medical. Potrivit primarului, construcția blocului va demara în vara acestui an urmând a fi finalizat într-un an de zile. ”Primăria Fălticeni face demersurile necesare împreună cu conducerea spitalului pentru a atrage permanent medici noi la Fălticeni. O mare solicitare o avem pe locuințe de serviciu. Primăria are depus un proiect la ANL care a fost aprobat pentru construirea unui bloc pentru specialiști în sănătate.Va fi un bloc cu 12 unități locative care vor deservi exclusiv medicii care vor veni din alte localități și vor solicita o locuință de serviciu. Încercăm să fim atractivi pentru a atrage cât mai mulți medici în spital. Proiectul este depus la ANL din 2018 și sperăm ca vara asta să demarăm construcția blocului iar într-un an de zile să-l dăm spitalului pentru a fi pus la dispoziție ca locuințe de serviciu”, a declarat Coman.

