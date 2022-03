Un ATV a fost spulberat de o mașină în satul Valea Bourei, comuna Dolhești. S-a întâmplat luni la prânz cînd bărbatul care conducea ATV-ul nu s-a asigurat la ieșirea din curte în drumul principal. Impactul a fost puternic iar cel care conducea ATV-ul a ajuns la spital cu răni grave. Bărbatul nu avae dreptul de a conduce permisul fiindu-i suspendat și în plus ATV-ul nu era înmatriculat.

