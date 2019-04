Luni, 15 aprilie au demarat lucrările de construire a noului pod de peste râul Suceava, în zona fostei „Termica” la deschiderea șantierului fiind prezenți primarul Sucevei Ion Lungu, viceprimarii Lucian Harșovschi și Marian Andronache și șeful administrației județene, Gheorghe Flutur. Viitorul pod face parte din ruta alternativă Suceava-Botoșani, iar termenul de execuție este de 16 luni. Proiectul a fost elaborat de societatea „Comir” din Botoșani, iar firma constructoare este „Cornell`s Floor” din localitatea botoșăneană Roma. Investiția costă peste 4,2 milioane de lei, fără TVA, iar banii sînt asigurați de municipalitate dintr-un credit.

Noul pod va avea o lungime de 104,4 metri și o lățime totală de 11,20 metri. Obiectivul este realizat pe traseul rutei ocolitoare care va fi amenajată pentru descongestionarea traficului în zona marilor centre comerciale. Șoseaua include podul și traseul propriu-zis în lungime de 4 kilometri. Ruta ocolitoare începe de pe strada Traian Vuia, va continua pe strada Apeductului, prin zona serelor, va trece peste noul pod, apoi pe strada Energeticianului în zona Termica și va ieși pe DN 29 Suceava-Botoșani în zona Avicola. Noua ruta va beneficia și de un sens giratoriu care va fi amenajat pe strada Traian Vuia.

Lungu: ”Lucrarea este vitală pentru municipiul Suceava și sper să o terminăm cât mai repede”

În acest an se preconizează demararea lucrărilor și la primul tronson de drum în lungime de 2,12 kilometri de pe strada Traian Vuia până la noul pod peste râul Suceava. Primarul Ion Lungu a ținut să precizeze că noul pod ar putea fi gata mai repede având o promisiune în acest sens din partea constructorului.

”Sper să avem noroc. Lucrarea este vitală pentru municipiul Suceava și sper să o terminăm cât mai repede. Firma de construcții e o firmă potentă, a adus oameni, utilaje și tot ce trebuie. Mâine vin din nou pe șantier să văd cum merg lucrurile. Sper să nu dispară utilajele. Firma e serioasă însă ne-am fript de atâtea ori că acum suflăm și în iaurt”, a spus Lungu.

Flutur: ”Și eu și dumneavoatră suntem în perioada investițiilor din împrumuturi. Destul de zgârcit a fost acest Guvern în ultimii șapte ani cu Suceava”

La rândul său președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, l-a felicitat pe Lungu pentru acest proiect aruncând câteva săgeți asupra Guvernului care nu a ajutat Suceava. ”Felicitări pentru inițiativă. Și eu și dumneavoatră suntem în perioada investițiilor din împrumuturi din credite. Sper să vină soarele și în județul Suceava și că și dumneavoastra ați cerut Guvernului și eu am cerut și din păcate destul de zgârcit a fost acest Guvern în ultimii șapte ani. Am fost nevoit să împrumutăm și noi bani pentru noul terminal de la aeroport, pentru drumul Frasin-Ostra-Broșteni. Sper în vremuri mai bune”, a spus Flutur. Șeful administrației județene l-a încurajat în final pe primarul Ion Lungu să demaraze cât mai repede proiectul care vizează amenajarea unei zone de agrement pa malul râului Suceava.