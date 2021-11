Primăria municipiului Suceava a dat drumul la licitația pentru realizarea documentațiilor tehnice necesare înființării unui parc fotovoltaic în zona Termica. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu care a precizat că parcul se va întinde pe o suprafață de 30 de hectare. El a spus că cine va câștiga licitația va realiza printre altele studiile de teren, studiul geo, studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. Prețul de pornire al licitației este de 131.971 d elei cu TVA inclus. Primarul Lungu a ținut să sublinieze că marele avantaj pentru investitor este acela că în zonă sunt toate utilitățile necesare. ”Este un proiect al viitorului acest parc fotovoltaic și avem toate șansele să-l implementăm”, a mai spus Lungu care a adăugat că investiția va fi finanțată prin PNRR.

