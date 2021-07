New Draft, prima rezidență online de dezvoltare de scenarii de lungă durată din România, și-a ales proiectele participante.

Cei 12 participanți și proiectele ce vor fi lucrate timp de trei luni, între iulie și octombrie 2021, sunt:

Lavinia Braniște – Copitele calului

Bogdan Drumea – Aproape eroi (working title)

Răzvan Dutchevici – Mai mult ca perfect

Andrei Gruzsniczki – Panopticon

Bogdan Ilieșiu – The Man Who Walks Alone

Adrian Ionescu – Sushi

Sergiu Lupșe – Superluminal

Ștefan Mako – trending

Anca Oproiu – La hotar

Adina Ștețcu – Avalanșa

Emil Vasilache – Shaved Heads

Doru Vatavului – untitledmamatata

New Draft se va desfășura online, în trei sesiuni de lucru intensiv pe cele 12 proiecte de lungmetraj alese, plecând de la sinopsis dezvoltat și ajungând la drafturi dezvoltate de treatment sau scenariu. Proiectele vor fi împărțite în 3 grupe, coordonate de câte un trainer. Trainerii și organizatorii primei ediții sunt Oana Răsuceanu, Ana Agopian și Crăița Nanu. Întâlnirile se vor desfășura atât în grup, cât și one-on-one.

Prima sesiune de lucru va avea loc între 16 și 20 iulie. Rescrierile generate de ea vor fi discutate în perioada 20-24 august, când va avea loc a doua sesiune de lucru, ce îi va avea ca invitați pe producătorii Ada Solomon, Iuliana Tarnovețchi și Tudor Giurgiu. Aceștia vor citi textele și susține o sesiune de feedback cu participanții.

Cea de-a treia sesiune de lucru intensiv va avea loc în intervalul 20 – 24 septembrie și va pregăti participanții în vederea organizării sesiunii de pitch în perioada 4 – 8 octombrie. Programul va finaliza astfel cu alcătuirea unui dosar de prezentare a fiecărui proiect și pregătirea participanților pentru un pitch live în fața unei audiențe formate din producători și membri ai industriei cinematografice din România.

Finalul rezidenței New Draft va coincide cu deschiderea aplicațiilor la concursuri de fonduri sau rezidențe din străinătate (ex. LIM – Less is More, Torino Film Lab). Astfel că, proiectele vor avea șansa de a-și continua organic traseul de dezvoltare.

New Draft – rezidență online de dezvoltare de scenarii este un proiect co-finanțat de Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN)*, inițiat și dezvoltat alături de Zbang Film.