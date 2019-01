Pârtia de schi de pe masivul Rarău, din Câmpulung Moldovenesc, va fi inaugurată sâmbătă, 5 ianuarie a.c., la ora 12:00. Inaugurarea pârtiei se va face în prezența ministrului turismului, Bogdan Trif, a autorităților locale și județene și a parlamentarilor suceveni. Înainte de deschidere, operatorul acesteia a anunțat în mod oficial care vor fi tarifele practicate pentru acest sezon de schi la telegondola care deservește pârtia.

O urcare și o coborâre cu telegondola va costa 15 lei, pentru adulți, și 9 lei pentru copii cu vârsta între 7 și 14 ani. O cartelă cu 10 puncte va costa 55 de lei pentru adulți și 35 de lei pentru copii între 7 și 14 ani, în timp ce pentru o cartelă de 20 de puncte prețul va fi de 110 lei pentru adulți și de 65 de lei pentru copii. Pentru o cartelă cu 120 de puncte se va plăti un preț de 390 de lei. La o urcare se vor consuma două puncte.



Pentru pârtia de pe Rarău vor putea fi achiziționate și tichete de o zi, la prețul de 100 de lei pentru adulți și 60 de lei pentru copii, de două zile – 180 de lei pentru adulți și 110 lei pentru copii, de trei zile – 260 de lei pentru adulți și 160 de lei pentru copii, de patru zile – 340 de lei pentru adulți și de cinci zile – 400 de lei pentru adulți. Tichetele pe zile sunt valabile în zile consecutive începând cu ziua primei validări. De asemenea, pentru pârtia de pe Rarău se vor putea achiziționa tichete valabile pentru un întreg sezon de schi, la prețul de 2.500 de lei.

Copiii cu vârsta de sub șapte ani, însoțiți de un adult, vor beneficia de gratuitate.



Pârtia are o lungime de 2.850 m, dificultate medie și este dotată cu instalație de telegondolă cu 33 de cabine, 9 tunuri de zăpadă, lac de acumulare cu capacitatea de 10.000 metri cubi, 176 de stâlpi de iluminat, clădire administrativă, parcare, bileterie și mașină de bătut zăpada.